Corruzione | inchiesta Montante | perquisiti studio legale e casa di Fiumefreddo

Corruzione in Valle d’Aosta - la Procura chiude l’inchiesta : Corruzione in Valle d’Aosta, la Procura chiude l’inchiesta Corruzione in Valle d’Aosta, la Procura chiude l’inchiesta Continua a leggere L'articolo Corruzione in Valle d’Aosta, la Procura chiude l’inchiesta proviene da NewsGo.

Chiusa inchiesta su Corruzione in Valle - tra gli indagati Rollandin - Accornero e Cuomo : Chiusa l'inchiesta su un presunto 'giro' di corruzione in Valle d'Aosta che a novembre ha portato agli arresti domiciliari l'ex manager della Finaosta Gabriele Accornero, già consigliere delegato del ...

Vincent Bolloré fermato per sospetta Corruzione in Africa. Interrogato a Nanterre : al centro dell'inchiesta tangenti pagate dal suo gruppo : L'imprenditore francese Vincent Bolloré è stato posto in custodia cautelare e Interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. Lo scrive la versione online di Le Monde.Bolloré è attualmente sotto Interrogatorio negli uffici della polizia giudiziaria a Nanterre, nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. La vicenda riguarda le concessioni di ...

Archiviata inchiesta Corruzione contro ex ambasciatore in Kenya : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sei persone - tra cui quattro primari di ospedali - sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla Corruzione nella sanità : Sei persone, tra cui quattro primari, un dirigente e l’imprenditore accusato di averli corrotti, sono stati arrestati a Milano nel corso di un’inchiesta sulla corruzione nella sanità. Cinque di loro sono attualmente agli arresti domiciliari. sono due primari e il The post Sei persone, tra cui quattro primari di ospedali, sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla corruzione nella sanità appeared first on Il Post.

Eni - nuova inchiesta per Corruzione internazionale in Congo. “Parte delle tangenti è andata al top manager Casula” : Una nuova inchiesta per corruzione internazionale coinvolge l’Eni. Dopo quelle sui giacimenti in Nigeria (per la quale sono a processo l’attuale ad Claudio Descalzi e l’ex numero uno Paolo Scaroni) e sugli appalti Saipem in Algeria stavolta sotto la lente della procura di Milano ci sono alcune concessioni petrolifere in Congo. Secondo il Corriere della Sera, che dà notizia della nuova indagine, i pm Sergio Spadaro e Paolo ...

Catania - candidato sindaco sotto inchiesta per voto di scambio e Corruzione elettorale : Dopo un percorso politico che l'aveva portato a essere quotato consigliere comunale di Forza Italia, dopo la candidatura alle ultime Regionali, dopo essersi 'lanciato' in una candidatura a sindaco di ...

Catania - candidato sindaco sotto inchiesta per voto di scambio e Corruzione elettorale : Dopo un percorso politico che l'aveva portato a essere quotato consigliere comunale di Forza Italia, dopo la candidatura alle ultime Regionali, dopo essersi 'lanciato' in una candidatura a sindaco di ...

La donna al centro dell’inchiesta di Corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese si è consegnata alla polizia greca : Maria Efimova, la donna russa al centro del caso di corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese Joseph Muscat, si è consegnata spontaneamente alla polizia greca ad Atene. Efimova era diventata nota diverse settimane fa, quando era venuto fuori The post La donna al centro dell’inchiesta di corruzione che sta coinvolgendo il primo ministro maltese si è consegnata alla polizia greca appeared first on Il Post.

Fanpage - l'inchiesta non si ferma : ecco come in Veneto la Corruzione passava anche da escort : Al centro della scena c'è sempre, come esca, l'ex camorrista pentito Nunzio Perrella. Questa volta è stato smascherato un traffico di rifiuti pericolosi imballati come materiale plastico riciclabile -