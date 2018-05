Coppie gay e figli | quella di Andrea e Gianni è una storia di orgoglio e coraggio

Figli di Coppie gay - il Piemonte pagherà le spese legali dei genitori in eventuali cause con lo Stato : Si attingerà dal Fondo antidiscriminazione della Regione. Allarme dai centri di provincia: "Qui difficoltà e violenze continuano"

Quei sindaci che sfidano la legge per registrare figli di Coppie gay : Quello di Torino ha aperto la strada, ma adesso sono tanti i sindaci che non vogliono essere da meno nella registrazione dei figli delle coppie omossessuali.Una decina di primi cittadini del torinese si sono detti disponibili a registrare gli atti di nascita di questi bambini. La pratica è sostenuta da esponenti del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle. Maria Grazia Grippo e Mimmo Carretta, entrambi del Pd di Torino, hanno approvato ...

Coppie gay - asilo elimina la festa del papà e della mamma a Roma : Coppie gay, asilo elimina la festa del papà e della mamma a Roma Per l’associazione Articolo 26 e per alcuni genitori di altri bambini dell’ asilo però la decisione di elimina re le tradizionali feste è una “discriminazione al contrario” Continua a leggere

Appendino : "Registriamo ad anagrafe figli di Coppie gay" : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha annunciato oggi, attraverso i suoi canali social, che forzerà la mano sul riconoscimento delle famiglie in cui ci sono genitori dello stesso sesso e per questo il Comune registrerà all'anagrafe i figli di coppie gay come figli di entrambi i genitori, nonostante non ci sia una legge che lo consenta. Ricordiamo, infatti, che il Parlamento non è mai giunto a un accordo sulla cosiddetta stepchild ...