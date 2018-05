Coppa del Mondo | Olmo ottima terza ad Astana Secondo podio in carriera per l' azzurra

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini apre col botto! È terzo nel C1 1000 metri! : Una gara da campione per Carlo Tacchini che sale sul terzo gradino del podio nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria). Il 23enne azzurro ha chiuso al terzo posto nella specialità olimpica del C1 1000 metri facendo registrare il tempo di 3:47.361. Una finale dominata come da pronostico dal ceco Martin Fuksa, vicecampione europeo ed iridato in carica, che ha chiuso con ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini - che autorità! Vince la semifinale e ora si gioca il podio! : A Szeged (Ungheria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità, continua a brillare l’azzurro Carlo Tacchini che vola finale nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 23enne piemontese, dopo aver chiuso ieri al secondo posto la sua batteria, è andato a dominare la seconda semifinale, Vincendo con il tempo di 3:49.502, oltre un secondo meglio dell’ungherese András Bodonyi (3:50.563). Tacchini ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : nella paracanoa piazzamenti di rincalzo per gli azzurri : nella sessione pomeridiana odierna della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità in corso a Szeged , in Ungheria, in acqua per l'Italia soltanto due atleti nella paraCanoa : nel KL3 200 metri maschile Kwadzo Klokpah si classifica nono ed ultimo in 43.768 ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : nella paracanoa piazzamenti di rincalzo per gli azzurri : nella sessione pomeridiana odierna della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità in corso a Szeged, in Ungheria, in acqua per l’Italia soltanto due atleti nella paraCanoa: nel KL3 200 metri maschile Kwadzo Klokpah si classifica nono ed ultimo in 43.768 nella Finale A vinta dall’ucraino Serhii Yemelianov in 39.379 davanti al brasiliano Caio Ribeiro De Carvalho, secondo in 40.506, ed all’australiano Dylan Littlehales, terzo in ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : Vanessa Landi e Mauro Nespoli pronti a confermarsi. L’Italia cerca riscatto nelle gare a squadre : Lunedì 21 maggio scatterà ad Antalya (Turchia) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Un appuntamento che vedrà protagonisti i migliori arcieri del Mondo a caccia di un risultato di prestigio. Nell’esordio stagionale a Shanghai (Cina) L’Italia ha conquistato due podi nell’individuale, mentre ancora una volta a dominare è stata la Core del Sud, che ha vinto tutte le gare nell’arco olimpico. Andiamo quindi ad ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini in semifinale nel C1 1000m. Esteban Gabriel Farias trionfa nella paracanoa : Terminata la sessione mattutina della seconda giornata di gare a Szeged (Ungheria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. Andiamo quindi a scoprire come si sono comportati gli azzurri in gara. Partiamo dalle competizioni senior in cui Carlo Tacchini si è qualificato per la semifinale nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 23enne azzurro ha chiuso la propria batteria al secondo posto con ...

Ciclismo : il Team Bianchi Countervail pronto a correre la seconda prova di Coppa del Mondo : Il Team Bianchi Countervail ha intenzione di vincere la seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt in Germania, in programma in questo fine settimana Doppio impegno per i biker del Team Bianchi Countervail nella seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt (Germania). Venerdì 18 maggio, dalle 18.15, Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontanae Stephane Tempier saranno in azione nella gara maschile di Short Track, che vedrà impegnati quaranta ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : nella paracanoa tre imbarcazioni italiane vanno in finale : Scattata questo pomeriggio a Szeged, in Ungheria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità: in acqua batterie e semifinali della paraCanoa. Delle sei imbarcazioni italiane impegnate, tre hanno centrato la finale A, una la finale B, mentre le ultime due sono state eliminate. Nel KL2 200 metri maschile Federico Mancarella centra la finale A vincendo la semifinale in 45″893, mentre non ce la fa Francesco D’Angelo, quinto ...

Freestyle - ufficializzato il calendario di Coppa del mondo della stagione 2018/19 : San Candido e Alpe di Siusi le tappe italiane : Il calendario della Cdm di Freestyle del 2018/19. Sicure le tappe italiane di San Candido e Alpe di Siusi Il Congresso della FIS in corso di svolgimento a Navarino (Gre) ha ufficializzato il calendario di Coppa del mondo di Freestyle della stagione 2018/19. Sono complessivamente 94 le gare programmate, distribuite in diciassette differenti nazioni, divise fra dieci moguls, cinque aerials, quattordici skicross, sei halfpipe, sette slopestyle e ...

Vela : le imbarcazioni della Coppa America pronti a darsi battaglia sul Garda per il GC32 World Championship : Le imbarcazioni della Coppa America si danno appuntamento sul Garda per il GC32 World Championship Fra una settimana le flotte del GC32 Racing Tour e delle Extreme Sailing Series si daranno battaglia nelle prime prove del Campionato mondiale GC32. Le regate si svolgeranno dal 23 al 27 maggio a Riva del Garda, una delle località unanimemente considerate fra le migliori per navigare con dei catamarani foiling grazie al vento sempre fresco e alla ...

Mountain bike - Coppa del Mondo 2018 : si torna in scena ad Albstadt - Lechner e Fontana le punte dell’Italia : torna di scena la Coppa del Mondo di Mountain bike: dopo l’esordio di Stellenbosch, in terra sudafricana, la seconda tappa del massimo circuito internazionale va in scena nel tradizionale scenario di Albstadt, in Germania. Le gare più importanti, quelle élite di uomini e donne andranno in scena domenica, mentre venerdì ci sarà la spettacolare prova “short track” per decidere la griglia di partenza. All’esordio c’era ...

Genova ospiterà la Coppa del mondo di vela : 'E' un sogno diventato realtà' : 'Il nostro desiderio era quello di coinvolgere tutta l'Italia in questa manifestazione e non solo il mondo della vela', ha spiegato il presidente della Federazione italiana vela, Francesco Ettorre, durante la conferenza stampa nella Sala Giunta del Coni a Roma. 'E' un sogno diventato realta', e' ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Shanghai e Madrid l’ultima di fioretto e sciabola maschile : Sarà come sempre un’estate ricca di grandi appuntamenti per la Scherma con gli Europei in Serbia a Novi Saad e Mondiali in Cina a Wuxi, ma prima di pensare a queste avvenimenti c’è da chiudere una stagione di Coppa del Mondo e proprio questo fine settimana si mette la parola fine su quella di fioretto (uomini e donne) e sciabola (uomini). A Shanghai si terrà l’ultimo Grand Prix di fioretto e l’Italia arriva con stati ...