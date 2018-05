Convocati Under 21 | le scelte per le prossime gare | non mancano le sorprese

Under 16 - 20 azzurrini Convocati per doppia amichevole con Francia : La Nazionale Under 16 è attesa da due importanti appuntamenti internazionali: il Torneo Uefa a San Marino e una doppia amichevole contro la Francia. Vista la concomitanza delle gare, sono state formate per l’occasione due squadre distinte, la prima affidata a Patrizia Panico e la seconda a Daniele Zoratto. Proprio quest’ultimo ha convocato oggi 20 azzurrini, che parteciperanno ai due match contro i pari età francesi, in programma ...

Europei under 17 : 25 azzurrini Convocati per la preparazione alla fase finale : Per la prima volta nella sua storia la Figc parteciperà con quattro nazionali giovanili alla fase finale dei rispettivi Campionati Europei. La prima a scendere in campo sara’ la Nazionale under 17 maschile, che dal 4 al 20 maggio in Inghilterra affrontera’ i padroni di casa, la Svizzera e Israele nell’ultimo atto del torneo continentale. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 25 giocatori per il raduno di preparazione in ...

Under 16 - 20 azzurrini Convocati per doppia amichevole con Francia : La Nazionale Under 16 è attesa da due importanti appuntamenti internazionali: il Torneo Uefa a San Marino e una doppia amichevole contro la Francia. Vista la concomitanza delle gare, sono state formate per l’occasione due squadre distinte, la prima affidata a Patrizia Panico e la seconda a Daniele Zoratto. Proprio quest’ultimo ha convocato oggi 20 azzurrini, che parteciperanno ai due match contro i pari età francesi, in programma ...

Champions League Roma - i Convocati per il Barcellona : Under presente : Roma - Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco , dopo la rifinitura svolta a Trigoria, ha scelto i giocatori che saranno a disposizione per Roma-Barcellona , ritorno dei quarti di Champions League.

Roma - Under e Pellegrini non Convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona : Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna . Il turco è rientrato dall'impegno in nazionale con un ...

Under 20 - i Convocati per match con svizzera all’8 nazioni : Dopo la sconfitta di ieri a Plzen con la Repubblica Ceca, un match deciso al novantesimo da un gol in mischia del capitano ceco Matej Chalus, la Nazionale Under 20 è tornata in Italia e martedì, ore 14, allo stadio ‘Giuseppe Moccagatta’ di Alessandria affronterà la svizzera nell’ultimo incontro del ‘Torneo ‘8 nazioni’. Per il match con i pari età elvetici, ultimi in classifica a quota trepunti, il tecnico ...

Nazionale Under 18 - 20 Convocati per amichevole con Olanda : Sono venti gli Azzurrini convocati dal tecnico federale Daniele Franceschini per la gara amichevole che la Nazionale Under 18 giocherà contro l’Olanda venerdì 23 marzo (ore 14.30) al campo polisportivo ‘Alessandro Lamarmora – stadio Vittorio Pozzo’ di Biella. La squadra azzurra, reduce dall’amichevole di febbraio contro la Francia, giocherà per la prima volta nella città piemontese. Sette sono i precedenti con ...