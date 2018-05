Contratto per l' Italia | 30 punti per ' rivoluzionare' il Paese

Castelli - M5S - : Contratto è ambizioso e le coperture ci sono : Roma, 19 mag. , askanews, 'Le coperture ci sono. Il #contrattodigoverno è un programma ambizioso, da realizzare in 5 anni. Se qualcuno si fosse impegnato di più prima non saremo a questo punto e non ...

Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del Contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture : Nella diretta Facebook di Matteo Salvini, nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, il leader della Lega ha voluto elencare i punti del contratto di Governo stipulato con Luigi Di Maio L'articolo Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - il voto M5s sul Contratto manda a casa Luigi Di Maio : perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

Tensioni sul Contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : Il bilancio finanziario della prima settimana di prove tecniche per la formazione del “governo del cambiamento” ad opera di Lega e Movimento 5 Stelle è in profondo rosso. ...

Tensioni sul Contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Vendite sui bancari. Su Mps il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico. Differenziale Btp-Bund sale di 35 in punti in tre giorni....

Grande coalizione - Contratto per il programma e coinvolgimento della base. Come è andata in Germania : Silvio Berlusconi ha dato il via libera all'alleato Matteo Salvini della Lega per provare a fare un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, senza la conseguenza politica di una rottura della ...

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al Contratto/ Di Maio e Salvini - domani incontro per scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:18:00 GMT)

Plebiscito su Rousseau : Contratto approvato col 94 per cento : Un Plebiscito, come da tradizione. Oltre il 94 per cento dei votanti su Rousseau ha approvato il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle. Dei 44.796 iscritti che hanno votato sulla piattaforma online grillina, sono stati 42.274 a benedire il programma di governo, a fronte di soli 2.522 co

Il Movimento 5 Stelle approva il Contratto per il governo del cambiamento : "94% di sì" : "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al contratto per il governo del cambiamento". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di...

Il Movimento 5 Stelle approva il Contratto per il Governo del Cambiamento : "94% di sì" : "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al Contratto per il Governo del Cambiamento". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di...

Milano : M5S - domani e domenica gazebo per spiegare Contratto : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - A Milano il M5S sarà nelle piazze tra domani e domenica per spiegare il contratto di governo stilato con la Lega. "Sabato e domenica - spiega una nota - saranno organizzati gazebo in diverse zone della città, dove portavoce comunali, regionali, nazionali ed europei risp

Milano : M5S - domani e domenica gazebo per spiegare Contratto : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – A Milano il M5S sarà nelle piazze tra domani e domenica per spiegare il contratto di governo stilato con la Lega. “Sabato e domenica – spiega una nota – saranno organizzati gazebo in diverse zone della città, dove portavoce comunali, regionali, nazionali ed europei risponderanno a domande e chiariranno dubbi dei cittadini sul programma del cambiamento per il Paese”. domani pomeriggio ...

Governo M5s-Lega - la sintesi del Contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento contiene trenta punti in 57 pagine che esplorano tutti i punti di cui si è parlato in campagna elettorale, dalla riforma delle pensioni, l'...

Governo - Castelli : “I tempi per punti Contratto? Nella nostra mente. Coperture? Non le abbiamo indicate ma ci sono” : Intervista a tutto campo sul programma di Governo M5S-Lega con Laura Castelli, deputata pentastellata e unica donna presente al tavolo tecnico che ha redatto il “contratto per il programma del cambiamento”. “Le coperture finanziarie non sono state pubblicate? Se lo avessimo fatto avremmo impiegato sei mesi per chiudere il documento. In realtà le coperture ci sono”. Contrariamente a quanto più volte annunciato, mancano ...