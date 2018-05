Lorenzin : 'Contratto di governo inquietante. Sui vaccini un pericoloso passo indietro' : 'Se posso dare un giudizio generale sul contratto di governo, sull'accordo di programma tra Lega e 5 Stelle, trovo che il programma sia abbastanza inquietante in generale'. È laconico il commento di ...

Di Maio : 'Con Salvini Contratto e non alleanza'. Trattative per il premier : Dopo il via libera degli iscritti del Movimento 5 stelle al contratto di governo con la Lega, tocca oggi alla base del Carroccio votarlo. Mentre continuano le Trattative sul nome del premier da ...

Governo : Varrica (M5S) - coperture per Contratto ci sono : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un programma in sei giorni, in Germania hanno impiegato sei mesi. Con la Lega abbiamo dato il quadro entro il quale ci muoveremo ma le coperture ci sono”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, in piazza a Palermo per illustrare il contratto di Governo approvato ieri dal 94% degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle ...

Governo : Di Maio : 'Il premier dovrà essere persona amica del popolo'. Aperti i gazebo per votare intesa su Contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di Governo. La votazione è aperta a tutti e ...

«L'industria vero motore per crescere e nel Contratto di governo non c'è» : «Ha letto il contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle? Che cosa ne pensa?». Alla domanda del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il presidente di Confindustria Vincenzo ...

Aperti i gazebo Lega per votare intesa su Contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Contratto per l'Italia - 30 punti per 'rivoluzionare' il Paese : Un Contratto per l'Italia. M5S e Lega hanno licenziato la versione definitiva: 58 pagine e 30 punti su cui lavorare e, per dirla alla Luigi Di Maio, rivoluzionare il Paese. E' la prima volta che si tenta di far nascere un Governo sulla base di un accordo scritto tra due forze politiche e si è arrivati al testo finale attraverso una lunga mediazione tra i leader degli schieramenti, in questo caso Di Maio e Matteo Salvini. Un'anomalia quella del ...

Castelli - M5S - : Contratto è ambizioso e le coperture ci sono : Roma, 19 mag. , askanews, 'Le coperture ci sono. Il #contrattodigoverno è un programma ambizioso, da realizzare in 5 anni. Se qualcuno si fosse impegnato di più prima non saremo a questo punto e non ...

Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del Contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture : Nella diretta Facebook di Matteo Salvini, nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, il leader della Lega ha voluto elencare i punti del contratto di Governo stipulato con Luigi Di Maio L'articolo Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - il voto M5s sul Contratto manda a casa Luigi Di Maio : perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

Tensioni sul Contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : Il bilancio finanziario della prima settimana di prove tecniche per la formazione del “governo del cambiamento” ad opera di Lega e Movimento 5 Stelle è in profondo rosso. ...

Tensioni sul Contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Vendite sui bancari. Su Mps il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico. Differenziale Btp-Bund sale di 35 in punti in tre giorni....

Grande coalizione - Contratto per il programma e coinvolgimento della base. Come è andata in Germania : Silvio Berlusconi ha dato il via libera all'alleato Matteo Salvini della Lega per provare a fare un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, senza la conseguenza politica di una rottura della ...