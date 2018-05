Contratto M5s-Lega | quelle frasi sul diritto di famiglia mi hanno quasi commosso

Castelli - M5S - : Contratto è ambizioso e le coperture ci sono : Roma, 19 mag. , askanews, 'Le coperture ci sono. Il #contrattodigoverno è un programma ambizioso, da realizzare in 5 anni. Se qualcuno si fosse impegnato di più prima non saremo a questo punto e non ...

Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del Contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture : Nella diretta Facebook di Matteo Salvini, nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, il leader della Lega ha voluto elencare i punti del contratto di Governo stipulato con Luigi Di Maio L'articolo Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture proviene da Il Fatto Quotidiano.

Michele Ainis : 'A guidare il governo Lega-M5s deve essere uno degli autori del Contratto' : 'Questo contratto è un programma di governo , quindi per rispettare la Costituzione il presidente del Consiglio dovrà essere uno di coloro che l'hanno scritto '. Michele Ainis , costituzionalista e ...

Governo - il voto M5s sul Contratto manda a casa Luigi Di Maio : perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

Governo - semaforo verde dagli iscritti M5S all'accordo con la Lega : il Contratto c'è - il Premier - ancora - no : Ma è soprattutto l'economia che inquieta, su cui gravano "i dubbi più seri", dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. "Il costo di queste ...

Ecco il Contratto di governo targato Lega-M5S. Berlusconi attacca Salvini : “Parla a nome suo” : Vede la luce la versione definitiva del contratto di programma, frutto delle trattative per il governo tra Lega e M5S. Poche le modifiche apportate nell’ultima giornata, come l’inserimento del capitolo riguardante il Sud, e molta la fretta di sciogliere il nodo sul premier. Con una mezza certezza: né Matteo Salvini né l’alleato Luigi Di Maio dovreb...

Manettara e populista - ecco la giustizia secondo il Contratto Lega-M5s : “E' opportuno ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi”. In una frase criptica e minacciosa del contratto di governo tra Lega e M5s è racchiuso lo spirito di questi tempi giacobini. La sezione dedicata alle cose giudiziarie si pone il p

Di Maio : da voto su Rousseau 94% sì a Contratto governo Lega-M5s : Disco verde dagli iscritti al M5s al contratto di governo con la Lega. Ad annunciarlo è il capo politico Luigi Di Maio. "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle - fa sapere - hanno detto sì ...

Trenta capitoli in 57 pagine : ecco i punti del Contratto Lega-M5s : Con "500 mila i migranti irregolari presenti" in Italia "una seria ed efficace politica dei rimpatri risulta indifferibile e prioritaria" si legge. Il capitolo tratta anche il caso dei maggiori ...

Governo M5S-Lega - il 94% degli iscritti al Movimento ha votato sì al Contratto : L'annuncio è arrivato intorno alle 20.30, mezz'ora dopo la chiusura delle votazioni sulla piattaforma Rousseau. 'Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto , ma in italiano si dice '...

