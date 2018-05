Con stop tasse locali ora boom tariffe

Verona - stop del rettore a Convegno su migranti lgbt sgradito ai neofascisti. “No a sContri su temi eticamente Controversi” : “L’Università non può prestarsi a strumentalizzazioni da parte di soggetti estranei al mondo scientifico che si scontrano su temi politicamente ed eticamente controversi come quelli delle migrazioni e dell’orientamento sessuale delle persone”. È con queste motivazioni che il rettore dell’ateneo di Verona, Nicola Sartor, ha rinviato una giornata di studi sulle migrazioni lgbti prevista per il 25 maggio. Giornata fortemente ...

Iran - l'Ue si scopre unita Contro le sanzioni Usa : "Niente stop agli affari" : "Con amici come questi c'è da chiedersi chi siano i nemici". Il caustico interrogativo lanciato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk all'apertura del vertice di Sofia non è solo una battuta. È il segnale della preoccupante agonia in cui versa quel Patto Atlantico rimasto, finora, uno degli ultimi assi portanti dell'ordine mondiale. Un asse bruscamente incrinato dalla decisione di Donald Trump di ritirarsi unilateralmente dall'accordo ...

M5S-Lega - Contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Salvini : «Nè io nè Di Maio premier» : Nell'ultima bozza di programma vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica e rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo. Sul premier trattativa a oltranza. Mosca apprezza l’asse Lega-M5S. L'affondo di ...

Contratto di governo - dai rom all'eConomia : i punti principali della bozza finale. Salta lo stop alla Tav : Contratto di governo Lega e M5s : dalla flat tax alla sicurezza, dalle pensioni all'immigrazione, ecco i punti principali dell'ultima bozza di Contratto che, secondo fonti vicine agli ambienti del ...

M5S-Lega - Contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Salvini : «nè io nè Di Maio premier» : Nell'ultima bozza di programma vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica e rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. Mosca apprezza l’asse Lega-Cinque ...

Contratto di governo - dai rom all'eConomia - dai migranti al Sud : i punti principali della bozza definitiva. E salta lo stop alla Tav : Condividi Sovranismo tricolore e apertura alla Russia: 'Via alle sanzioni' Il sovranismo diventa la politica estera dell'Italia. Che sarà basata 'sulla centralità dell'interesse nazionale e sul ...

M5S-Lega - Contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Novità su flat tax e reddito di cittadinanza : Nell'ultima bozza rilasciata dal tavolo tecnico e vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica. Rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le Novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. L'affondo di ...

Contratto M5S-Lega - asili nido solo ai figli degli italiani. Salta lo stop alla Tav : ?Continua il lavoro di messa a fuoco del programma del governo M5S-Lega. Le ultime novità concordate fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguardano in particolare gli asili nido che saranno...

Contratto M5S-Lega : affondo sul jobs act : «Crea precarietà». Salta lo stop ai lavori della Tav : Nella bozza del Contratto di governo "corretta" da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, spunta un affondo sul jobs act del governo Renzi. «Particolare...

L'ultima bozza del Contratto : scompare lo stop ai lavori per la Tav - sgravi per asili nido solo agli italiani : Via la sospensione dei lavori dell'alta velocità Torino-Lione. Dalla bozza 'corretta' dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, si va verso una revisione del progetto, che per i due capi politici va rimesso in discussione. Ma non si parla più di uno stop ai lavori della Tav come risultava dal testo circolato ieri. Nella bozza visionata stamani da Di Maio e Salvini l'alta velocità, in cui la ...

Ilva : sindacati inContrano vertici - respinta richiesta stop sciopero : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Fim, Fiom, Uilm e Usb respingono la richiesta dell’Ilva che aveva chiesto ai sindacati di interrompere lo sciopero. E’ quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati dopo che si è svolta alle 12 una riunione con i massimi vertici aziendali “in cui si chiedeva al sindacato l’interruzione dello sciopero per evitare problemi di sicurezza impianti che avrebbero prodotto la fermata dello ...

Ilva : sindacati inContrano vertici - respinta richiesta stop sciopero : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Fim, Fiom, Uilm e Usb respingono la richiesta dell'Ilva che aveva chiesto ai sindacati di interrompere lo sciopero. E' quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati dopo che si è svolta alle 12 una riunione con i massimi vertici aziendali "in cui si chiedeva al sind

Pensioni : stop alla legge Fornero nel Contratto giallo-verde - ultime novità Video : Prevede anche la riforma Pensioni, come ampiamente annunciato, il cosiddetto contratto di governo redatto da tecnici della Lega e del Movimento 5 stelle e adesso al vaglio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la “bollinatura” finale prima di sottoporre il documento al Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha gia' fatto sapere di leggere solo testi definitivi e non bozze di programma [Video]. Ancora, tuttavia, resta il mistero sul nome del ...

Contratto di governo - ecco l’ultima bozza : ricalcolo del debito e stop alle sanzioni Contro la Russia : l’ultima stesura del documento che traccerà la road map del prossimo governo. Tra i punti: revisione dei trattati Ue, debito non cancellato ma ricalcolato, apertura ai no vax e intervento sulle pensioni sopra i 5 mila euro