Con la flat tax metà dei risparmi sull’Irpef vanno alla fascia più ricca 

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel Contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Contratto di governo : flat tax - pensione di cittadinanza e gli altri punti salienti : "Con il governo M5S/Lega, i problemi di fondo dell'economia italiana, tra cui la bassa crescita, la scarsa flessibilità dei mercato del lavoro, l'inefficienza del sistema bancario e della pubblica ...

Reddito di cittadinanza - Stefano Feltri : “Non è compatibile Con la Flat tax. Uno aiuta i poveri - l’altra i ricchi” : “Sono sempre stato perplesso all’idea di dare soldi a pioggia. Poi, studiando la situazione delle politiche di welfare in Italia, si scopre ci sono molte persone, i più poveri, che non sono coperti”. Stefano Feltri, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, ha presentato ieri a Roma il suo libro “Reddito di cittadinanza” (edito da Paper First). “Se è vero Reddito di cittadinanza a tutti i disoccupati, è un’ottima idea: ...

Il contratto di Governo tra Lega e M5s prevede misure con un costo complessivo superiore ai 125 miliardi di euro, a fronte di coperture di soli 500 milioni.

Flat tax - pensioni : le novità del Contratto “L’Italia blocca la Tav? Dovrà rimborsare” : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Governo Lega-M5S - il nuovo Contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

M5S-Lega - Contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Novità su flat tax e reddito di cittadinanza : Nell'ultima bozza rilasciata dal tavolo tecnico e vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica. Rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le Novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. L'affondo di ...

Flat tax - taglio delle pensioni : le novità Il Contratto 5 Stelle-Lega : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma.-- Sulle pensioni non c’è solo lo stop alla legge Fornero. Il punto 24 del contratto dice che «per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento finalizzato al taglio delle cosiddette pensioni d’oro (superiori ai 5.000 euro netti ...

Nuova bozza di Contratto M5S-Lega - molti punti di disaccordo : flat tax - alta velocità e vaccini : Nuova bozza del contratto di governo Lega-M5S, risalente a iera sera e diffusa da Repubblica. Nel documento sono sottolineate molte parti in sospeso che i capi politici avrebbero dovuto ridiscutere.Continua a leggere

Governo M5s-Lega - il programma/ Video - Di Maio : "domani chiudiamo" : comitato di Conciliazione e flat tax : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "Contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:28:00 GMT)

"Lea indegni di un Paese civile". Le Regioni lanciano l'allarme. I sindacati : "No a flat tax e Condoni" : I livelli essenziali di assistenza sanitaria (detti Lea) "non sono più adeguati a quelli di un Paese civile". A lanciare l'allarme è il coordinatore della commissione affari finanziari della conferenza Stato-Regioni, Davide Carlo Capatina, in audizione per il Def davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato riunite a Montecitorio. Dal 2018 al 2019, ha sottolineato il rappresentate delle Regioni "si passa dal 6,6% a 6,4% del ...

Martina : Pd pronto a battaglia in Parlamento - no a flat tax e Condono : Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, durante una conferenza stampa sulla situazione politica. 'Se sono nelle condizioni di far partire un governo …

LUISS Open// Flat tax : 'meno tasse per i ricchi' vuol dire 'più crescita per tutti'? A smentirlo è la storia dell'eConomia : ... pubblicato su LUISS Open , parte dall'attualità politica di questi giorni riprendendo e sviluppando alcuni paragrafi dell'ultimo libro dell'autore, La scienza inutile , pubblicato da LUISS ...

Governo - Castelli (M5s) : “Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai - non penso faccia parte del bene della politica” : “Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai, non penso faccia parte del bene della politica”. Così la deputata 5 stelle Laura Castelli nega la possibilità, proposta dal leghista Armando Siri, di trovare le risorse per l’applicazione della Flat tax con una nuova rottamazione. E sulle grandi opere, altro nodo contestato del possibile contratto, taglia corto: “Vedrete quando sarà pronto il contratto” L'articolo ...