Con la bici in galleria | sembra un cartone animato ma è la realtà Il video che vi

Mercato Bici 2017 : Continua la crescita delle e-Bike - tiene la bici tradizionale : Confindustria ANCMA comunica oggi i dati totali del Mercato bici (e- bike più tradizionali), in Italia, a 1.688.000 pezzi venduti. Una variazione positiva dell’1% rispetto al 2016. Questo dato, in assenza di numeri di sell out, è un dato di disponibilità interna del Mercato ottenuto dalla somma delle biciclette prodotte e importate meno quelle destinate all’export. Più in dettaglio, il dato di Mercato più eclatante, riguarda le e-Bike con un ...

Tokyo - investe una donna Con la bicicletta e rischia 5 anni di carcere : Tokyo, investe una donna con la bicicletta e rischia 5 anni di carcere Piero Mazzarella, figlio del noto attore, potrebbe essere condannato per lesioni: la donna si è rotta un osso del bacino Continua a leggere L'articolo Tokyo, investe una donna con la bicicletta e rischia 5 anni di carcere proviene da NewsGo.

Tokyo - investe una donna Con la bicicletta e rischia 5 anni di carcere : Tokyo, investe una donna con la bicicletta e rischia 5 anni di carcere Piero Mazzarella, figlio del noto attore, potrebbe essere condannato per lesioni: la donna si è rotta un osso del bacino Continua a leggere L'articolo Tokyo, investe una donna con la bicicletta e rischia 5 anni di carcere proviene da NewsGo.

Le forbici di M5S e Lega sul Contratto di governo "Così è troppo costoso" : Il nodo risorse, insomma, è forse più complesso di quello tutto politico dell'intesa sul premier e comincia a preoccupare il mondo dell'economia, che oggi si farà sentire in Parlamento in occasione ...

Investe una donna Con la bici - turista italiano in carcere a Tokyo : “Rischia 5 anni” : L'allarme lanciato dal padre del 27enne Piero Vincent Mazzarella: "Si è fermato e ha soccorso la donna che è finita in ospedale ma non si conosce la dinamica dell’incidente e di cosa lo accusano"Continua a leggere

Santarcangelo. Si pedala Con la Randonnèe - la famosa biciclettata notturna sulle strade della Nove Colli : Sarà una settimana di grande sport che vedrà transitare nella città romagnola di Cesenatico, oltre la Randonnèe in notturna, anche la Runner, corsa a piedi fra le più dure al mondo e per concludere ...

A Torino fattorini in bici Consegnano cannabis a domicilio : “E’ perfettamente legale” : Legal Delivery è una start up in cui dei riders in bici consegnano prodotti a base di cannabis legale a domicilio.Continua a leggere

Internazionali : in bici e Con i mezzi pubblici - come arrivare al Foro Italico senza l'incubo del parcheggio : ... sulla viabilità, sul modo più comodo per arrivare ai campi di terra rossa fra i più prestigiosi al mondo. E il consiglio è quello di lasciare la macchina a casa , tutta la zona intorno ai campi e ...

La vendetta del ciclista Contro l’automobilista indisciplinato. Urla e bici sul paraurti : traffico bloccato : Lungo le strade di Heddington, poco distante da Oxford, un ciclista blocca il traffico per protesta. Ce l’ha con un automobilista che non avendolo visto ha continuato a guidare occupando il lato destro della strada. Il ciclista per tutta risposta gli si para davanti impedendogli di proseguire la marcia, ricordandogli che in Inghilterra le auto procedono mantenendo la sinistra. Il diverbio che ne scaturisce forma una coda di auto e solo ...

Governo Lega-M5S - BerlusConi regala la bici tandem a Salvini e Di Maio Video : Ed ora Lega e Cinquestelle possono brindare. Berlusconi ha tolto il tappo, dando la stura alle bollicine. Salvini e Di Maio possono, così, adoperarsi per formare un Governo, che, nella sua configurazione, schiude le porte della storia alla Terza Repubblica, sia pure con l’applicazione di modelli provenienti dalla Prima “doppio forno”, “Governo di tregua”, “astensione della non sfiducia”, con altre formule tipiche del regime parlamentare d’un ...

Pesticidi - ISPRA : 259 quelli trovati nelle acque italiane - il glifosate l’erbicida Con il maggior numero di superamenti : nelle acque superficiali, il glifosate, insieme al suo metabolita AMPA, è l’erbicida che presenta il maggior numero di superamenti e sono ricercati in 5 regioni (nel biennio precedente erano monitorati solo in Lombardia). Nel 2016, infatti, entrambe le sostanze risultano superiori agli standard di qualità ambientale per le acque (SQA) previsti dalla norma rispettivamente nel 24,5% e nel 47,8% dei siti monitorati per le acque superficiali. Degna ...

Vas Onlus preoccupata per l'uso elevato di pesticidi e di erbicidi in Puglia che potranno causare danni all'ecosistena e all'eConomia della ... : ...//temi.repubblica.it/micromega-online/xylella-dalla-scienza-piu-dubbi-che-certezze/?refresh_ce, per imporre delle misure fortemente invasive' E rileviamo che di queste azioni è responsabile 'l'...

Degustazioni e inContri sul VINO & OLI a Spazio Bici : Dal prossimo giovedì 10 Maggio prenderà il via “VINI E OLI”; una iniziativa (che non è un corso) dedicata a coloro i quali per curiosità o passione vogliano avvicinarsi al VINO e all’olio EVO di qualità. Quattro incontri ogni giovedì di fila; nei primi due incontri, dedicati al VINO, posto che poi farete comunque come Vi pare, cercheremo di dare alcune indicazioni sulla tecnica di degustazione e sul come e perchè abbinare ...

Bologna : non dà la precedenza - urta una bici e non si ferma. Ma una scolaresca - Con vigili - vede tutto : Bologna - Al volante della sua Smart, non si è fermata per dare la precedenza a pedoni e ciclisti che passavano sulla ciclabile, ha anche urtato una bicicletta e si è allontanata senza fermarsi. Ma a ...