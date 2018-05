' Come ho saputo di avere le corna?' Seredova a Matrix spara a zero contro Buffon

Blastingnews

(Di sabato 19 maggio 2018) In coincidenza con l'ultima partita ufficiale di Gianluigicon la maglia della Juventus, Piero Chiambretti ha giocato uno 'scherzetto' al portierone bianconero. In occasione della puntata didi ieri sera ha infatti invitato in studio la sua ex moglie, Alena. La bellissima attrice e modella non si è sottratta alle tante domande del malizioso conduttore, soprattuto sulla fine del matrimonio con il capitano della Juventus. Con lo stile che la contraddistingue non ha risparmiato di raccontare inediti particolari sugli ultimi giorni del suo rapporto con, che nessuno aveva mai raccontato prima, nonostante i fiumi di inchiostro che all'epoca versarono i giornali di gossip....