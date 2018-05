Classifica Marcatori Serie A Capocannoniere Immobile | a chi andrà la Scarpa d’Oro? 38^

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile : Icardi vicino al sorpasso (37^ giornata) : Classifica Marcatori Serie A: alla vigilia della 37^ giornata il Capocannoniere rimane Ciro Immobile, ma Icardi è pronto al sorpasso nel match contro il Sassuolo.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:32:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : marcatori veterani nel girone A (oggi) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 38^ e ultima giornata: Livorno già promosso, altri verdetti da stabilire (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:02:00 GMT)

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile in vetta ma il bomber si ferma (36^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: alla vigilia della 36^ giornata il Capocannoniere rimane Ciro Immobile, ma il biancoceleste è out per infortunio. Icardi insegue da vicinissimo.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:24:00 GMT)

Infortunio Immobile / Campionato finito per l'attaccante della Lazio? A rischio anche la Classifica marcatori : Infortunio Immobile, Campionato finito per l'attaccante della Lazio? Brutte sensazioni per il centravanti che ora rischia di perdere il titolo di capocannoniere con Icardi sotto a -2.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:17:00 GMT)

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile allunga - ma Icardi rimane alle spalle (35^ giornata) : Classifica Marcatori Serie A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato italiano anche alla vigilia della 35^ giornata. Icardi e Dybala rimangono sul podio.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:12:00 GMT)

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere : Immobile vs Icardi - mentre Dybala... (34^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: è sempre Ciro Immobile il Capocannoniere del massimo campionato italiano. Alla vigilia della 34^ giornata, Icardi insegue da vicino.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 07:52:00 GMT)

Crotone-Juventus 1-1 - Simy ferma la Signora. Marcatori e Classifica : Il Crotone ferma la Signora sull'1 a 1, grazie allo splendido gol del suo attaccante. La corsa Scudetto adesso è riaperta e domenica sera è in programma lo scontro diretto a Torino Serie A live, le ...