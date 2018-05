Classifica Giro d' Italia 2018 La maglia rosa e le altre graduatorie | 14tappa | oggi

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (14^ tappa - oggi) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, ma lo Zoncolan potrebbe portare grandi novità (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:30:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 13 : tappa tranquilla e arrivo in volata in Veneto: Viviani trionfa a Nervesa della Battaglia, terza vittoria in questo Giro d'Italia Giro d'Italia 2018: le tappe e le altimetrie. I segreti del percorso

Classifica Giro d’Italia 2018 - tredicesima tappa : Yates amministra - Pozzovivo vicino al podio. 10° Aru prima dello Zoncolan : Non cambia la Classifica generale del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. La Ferrara-Nervesa della Battaglia, infatti, non ha riservato sorprese e i big hanno potuto godersi una giornata di relax in vista del durissimo weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada. Simon Yates rimane sempre in maglia rosa con 47” di vantaggio su Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo è in piena lotta per il podio insieme a Thibaut ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - dodicesima tappa : Simon Yates sempre in maglia rosa - Pozzovivo lotta per il podio - Fabio Aru 10° : Simon Yates si conferma in maglia rosa anche al termine della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Osimo-Imola doveva essere una banale frazione con l’annunciato arrivo in volata all’Autodromo e invece ha regalato spettacolo negli ultimi 50 chilometri quando il gruppo si è spaccato a causa della forte pioggia e del vento. Pozzovivo, Carapaz e Lopez si sono staccati rispetto agli altri big ma grazie a un buon lavoro delle ...

Giro d’Italia 2018 - gerarchie ben consolidate in Classifica. Yates-Dumoulin per la vittoria e Pinot-Pozzovivo per il podio? : Siamo a metà del Giro d’Italia 2018 ma le gerarchie sembrano essersi già delineate. La tappa odierna ha chiarito ulteriormente gli ultimi: a lottare per la maglia rosa di Roma saranno Simon Yates e Tom Dumoulin. Oggi il britannico ha attaccato sullo strappo conclusivo di Osimo sorprendendo l’olandese che però gli è rimasto in scia e ha contenuto il distacco al minimo. Il capitano della Mitchelton-Scott, capace di bissare il successo ...