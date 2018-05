Clamoroso a Roma | i tifosi si oppongono all’acquisto di Balotelli | Trigoria s’infiamma

sportfair

(Di sabato 19 maggio 2018) Idellacontro, alcuni supporters giallorossi hanno affisso uno striscione all’ingresso di“Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore…non ti vuole!“. Questo lo striscione apparso nella notte a, nei pressi del centro sportivo della. Il club giallorosso sembrerebbe essere in pole position per accaparrarsi il calciatore in scadenza col Nizza, ma una frangia della tifoseria si è opposta al colpo a parametro zero. Incredibile come solo in Italia non riusciamo ad accorgerci del cambiamento di, maturato nelle ultime stagioni ed importantissimo per il Nizza che ha raggiunto traguardi importanti in questi anni. Super Mario a suon di gol ha conquistato la Francia, adesso dovrà riconquistare anche l’Italia, sempre se qualcuno gli darà una possibilità. L'articolo, i...