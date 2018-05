Ciclismo | una rivoluzione tra i fornitori di bici delle squadre World Tour

Ciclismo – Landa lascia la Movistar? Mikel corteggiato da una grande squadra World Tour : Mikel Landa potrebbe lasciare la Movistar: sullo spagnolo c’è una grande squadra World Tour che potrebbe soffiare lo spagnolo alla squadra iberica Mikel Landa, dopo un solo anno di contratto, potrebbe lasciare la Movistar. Il ciclista spagnolo nella prima parte di stagione ha vinto una tappa alla Tirreno-Adriatico e fatto molti allenamenti in Spagna. LaPresse/Fabio Ferrari Però, al Giro d’Italia non è stato selezionato dai manager ...

Ciclismo - Froome : ‘Sarebbe una sconfitta per lo sport se non corressi il Tour’ Video : Anche alla partenza del Giro d’Italia gran parte delle attenzioni sono concentrate su #Chris Froome. Il campione britannico torna alla corsa rosa dopo otto anni, e si tratta quasi di un esordio visto che allora era un semisconosciuto senza particolari velleita' ed ora è il numero uno dei grandi giri. Il tentativo d'assalto alla doppietta leggendaria Giro-Tour e soprattutto il caso salbutamolo in cui è rimasto invischiato alla scorsa Vuelta ...

Ciclismo - Liegi-Bastogne-Liegi : una poltrona per tre : Alejandro Valverde , Movistar, Don Alejandro va alla crociata delle Ardenne con la speranza di raggiungere Merckx a quota cinque successi, un'impresa che varrebbe la leggenda, con tutti i nonostante e ...

una grande domenica di Ciclismo Titoli provinciali per due categorie : Sarà un fine settimana di grandi sfide quello in programma domenica sulle strade della provincia di Como. Dopo l'aperitivo nel giorno di Pasqua a Cantù con gli Juniores, tra due giorni il comitato ...

“Addio campione”. MotoCiclismo in lutto. Funambolo imprendibile ha emozionato come nessuno. Il cordoglio di tutto il mondo delle due ruote : Testa e cuore. Volontà e coraggio. Era così e lo sarà per sempre. Anche se l’annuncio che arriva oggi è di quelli che spezza il cuore e che nessuno avrebbe voluto sentire. Perché quando montava su quella motocicletta allora la parola “passione” prendeva significato nella sua interezza. Non ha mai mollato, neppure davanti al destino, ma stavolta non ha potuto farci niente. La morte ha bussato alla sua porta e nel sonno si è portata via, ...

Ciclismo - Chris Froome e una spesa esagerata per il caso salbutamolo : 7 milioni di euro per dimostrare l’innocenza! : Non ci sono grosse novità sul caso Chris Froome. La sentenza sulla sua non negatività al salbutamolo, riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna che poi ha vinto, tarda ad arrivare e il britannico si appresta a partecipare al Giro d’Italia con questa spada di Damocle. La commissione antidoping della UCI tarda e emettere il proprio verdetto anche per merito degli avvocati del keniano bianco che hanno prodotto una vera e propria ...

Peter Sagan - impresa leggendaria alla Parigi-Roubaix : sul pavè più duro del mondo una delle azioni più belle della storia del Ciclismo : Distacchi impressionanti per un'azione leggendaria: Sagan aveva già vinto il Fiandre nel 2006 ed è il primo Campione del mondo a vincere la Roubaix dal lontanissimo 1981 quando ci riuscì Hinault . ' ...

Ciclismo - Giro delle Fiandre : trionfa Terpstra. Nibali - una prima niente male : Vincenzo Nibali il segno lo lascia sempre, anche in una gara per lui complicatissima che affrontava per la prima volta in carriera. Non si è presentato al Giro delle Fiandre per onor di firma: è ...

Ciclismo - Gp Indurain - Valverde loda Verona : 'Carlos ha fatto una bella corsa - complimenti' : Alejandro Valverde loda le qualità di Carlos Verona, ciclista della Mitchelton Scott che ha chiuso dietro il murciano al Gp Indurain Alejandro Valverde ha vinto il Gp Indurain continuando la sua ...

Ciclismo - Chris Froome davanti al Tribunale Antidoping Uci : in discussione la validità del test : Potremmo definirla la “Storia Infinita” quella del caso di positività al salbutamolo di Chris Froome. Come era stato anticipato nelle scorse settimane dalla Gazzetta dello Sport, in queste ultime ore arrivano conferme anche dalla Francia che il 4 volte vincitore del Tour de France ha lasciato l’ufficio legale Antidoping dell’Uci per presentarsi davanti al Tribunale Antidoping Uci. Come riportato dal quotidiano francese Le ...

Ciclismo femminile - Giro delle Fiandre 2018 : le migliori atlete del mondo si sfidano in una delle corse più dure della stagione : Il Giro delle Fiandre femminile sarà probabilmente una delle corse più spettacolari dell’anno per il Women’s WorldTour. Quella che è la regina delle classiche del pavé (al femminile non si corre la Parigi-Roubaix) vedrà tutte le più grandi atlete del circuito sfidarsi sugli storici muri di questa corsa. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per il Giro delle Fiandre femminile. Percorso Previsti 151 km con partenza e arrivo a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Il Mondiale sembra una gara di mountain bike' Video : Sara' forse il Mondiale più duro della storia del #Ciclismo. La rassegna iridata di Innsbruck 2018 si presenta così, quasi a fare da contraltare ad una lunga sequenza di Mondiali dai percorsi piuttosto anonimi. La conferma di un tracciato impegnativo fino all'inverosimile è arrivata anche dal sopralluogo effettuato da [Video] Vincenzo Nibali [Video]. Nonostante si sapesse di un percorso durissimo, il campione siciliano ha trovato il tracciato ...

Ciclismo : il Tour de France potrebbe non invitare Chris Froome. Motivi etici giustificano una possibile esclusione : Ormai sono passati alcuni mesi da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico ed ha sconvolto tutti gli appassionati di Ciclismo. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito e l’incertezza regna sovrana. Il Team Sky non ha sospeso il trionfatore dell’ultima Vuelta di Spagna (corsa in cui venne pizzicato oltre i limiti consentiti) e dunque il corridore si è esibito in ...