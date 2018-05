Chiude il pub a San Pasquale | il titolare | ' Bari è degli abusivi A me 200 controlli in

Di Maio al Colle : non faremo nomi premier in pubblico - chiesto altro tempo per Chiudere il contratto : Il capo politico M5S Luigi Di Maio ha chiesto ancora altro tempo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo. Alle 18 al Colle salirà la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Corea del Nord - l’annuncio di Kim : “Il sito dei test nucleari Chiuderà a maggio”. Prevista una cerimonia pubblica : Esperti sulla sicurezza statunitensi, autorità sudCoreane e giornalisti tutti invitati a maggio in Corea del Nord per assistere alla chiusura del sito dei test nucleari di Punggye-ri. Una cerimonia “pubblica”, quella voluta da Kim Jong-un, per confermare la sua volontà di procedere verso la denuclearizzazione del Paese. E di costruire in modo trasparente il percorso di pace con i vicini di Seul. “Alcuni dicono che stiamo ...

Con il finale di The Walking Dead 8 si Chiuderà un ciclo : un altro addio attende il pubblico? : Il finale di The Walking Dead 8 non sarà solo un ultimo episodio per la stagione ma chiuderà un ciclo durato otto anni. Le parole usate da Scott Gimple per parlare dell'ultimo episodio in onda domenica sera negli Usa e lunedì in Italia, lasciano il pubblico con il fiato sospeso. Cosa significa che un ciclo si chiuderà? Forse un altro addio tra i personaggi storici attende il pubblico di AMC? A riportare le parole di Scott Gimple sul finale ...