Chi sta vincendo la sfida commerciale dei robot domestici 

(Di sabato 19 maggio 2018) Una buona e una brutta notizia per Jeff Bezos. Amazon è ancora il leader dei “maggiordomi digitali”: le vendite aumentano. Ma la sua quota di mercato cala rapidamente: per la prima volta è scesa sotto il 50%. Perché gli altri hanno iniziato a galoppare oppure sono appena entrati in pista, con risultati incoraggianti. A rincorrere il gruppo di Seattle sono Google e gli ultimi arrivati Alibaba e Apple. Lo afferma un'indagine di Strategy Analytics. Un mercato in crescita I dispositivi casalinghi connessi venduti nel primo trimestre 2018 sono stati 9,2 milioni. Nel giro di un anno, il numero è quadruplicato: erano 2,4 milioni nel primo trimestre 2017. Allora, più di otto smart speaker su dieci erano Amazon. Oggi lo è il 43,6%. Non è stato Echo​ a rallentare. Tutt'altro: le sue vendite sono raddoppiate da 2 a 4 milioni ...