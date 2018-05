Chi è lo stilista dell’abito di Meghan Markle? Ralph&Russo il papabile brand

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Lo stilista : "Così ho perso 30 Chili" (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO sempre più in scioltezza a Ballando con le stelle 2018. E con un CIACCI così in forma, poi, si può pensare davvero in alto...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)