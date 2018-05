Chi è Chelsy Davy? La storica ex fidanzata di Harry al matrimonio del principe impazza

sportfair

: Chi almeno una volta nella vita non si è sentito Chelsy Davy?#RoyalWedding - chidablue : Chi almeno una volta nella vita non si è sentito Chelsy Davy?#RoyalWedding -

(Di sabato 19 maggio 2018)presenzia aldel(suo ex fidanzato) ed il web la prende di mira: ecco chi è la bella e bionda 32enne Oggi è stato il grande giorno dele di Meghan Markle, dopo un’attesa estenuante i due sono finalmente marito e moglie. Nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor gli innamorati sono convolati a nozze in presenza dei sudditi, dei numerosi invitati e delle telecamere che hanno ripreso tutto. Tra i tanti ospiti alla cerimonia c’era anche. La bionda exdelè stata invitata da Meghan e il suo ex ragazzo aled è stata presa di mira dall’ironia del web. Le espressioni della 32enne sono state immortalate in foto che sono state riproposte sui social.è diventata per un giorno ‘simbolo’ dei single più incalliti che vedono i propri ex essere felici. La ...