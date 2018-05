Chelsea | Conte | ' Io vincitore seriale Futuro? Rispetterò il contratto'

Inghilterra - Conte batte Mourinho : FA Cup al Chelsea : LONDRA - Conte batte Mourinho e si aggiudica la Coppa d'Inghilterra. Un rigore di Hazard nel primo tempo decide la sfida di Wembley e regala al tecnico italiano il suo secondo trofeo alla guida del ...

Il Chelsea di Antonio Conte ha vinto la 137ª edizione della FA Cup : La finale della 137ª edizione della FA Cup, la coppa nazionale inglese, uno dei tornei più antichi e prestigiosi del calcio internazionale, è stata vinta dal Chelsea, che sabato pomeriggio a Wembley ha battuto 1-0 il Manchester United con un calcio The post Il Chelsea di Antonio Conte ha vinto la 137ª edizione della FA Cup appeared first on Il Post.

Chelsea - Conte vicino all'addio : 'Futuro? Non decido io' : TORINO - 'Futuro? Questo non è il mio compito, c'è un club per giudicare la situazione e prendere la decisione migliore '. Così Antonio Conte , manager del Chelsea, ha parlato del suo futuro dopo il ...

Inghilterra - Chelsea batte Liverpool Conte vede la Champions. Arsenal saluta Wenger : ROMA - Antonio Conte vede la Champions. Il Chelsea non ha infatti sbagliato la partita chiave contro il Liverpool di Jurgen Klopp, superato 1-0 a Stamford Bridge, e resta in corsa per il quarto posto. ...