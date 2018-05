“Che cambiamento” Grande Fratello | qui Lucia Bramieri è senza trucco Ma ecco com’è

caffeinamagazine

: Con M5S e Lega tornano i condoni? Siamo alla restaurazione, altro che cambiamento #retromarcia - maumartina : Con M5S e Lega tornano i condoni? Siamo alla restaurazione, altro che cambiamento #retromarcia - PAOLOESP1 : @catirafaella Io ancora non riesco a capire l' elettorato dei #M5S , non protestano per un accordo con i razzisti ,… - Carla51C : RT @aleCattaneo79: Altro che cambiamento: il #redditodicittadinanza è una presa in giro che dipende dalla ristrutturazione dei Centri per l… -

(Di sabato 19 maggio 2018)è la piùdel gruppo. Sono tutti giovanissimi i concorrenti di questa edizione numero 15 dele poi c’è lei,, nuora del compianto Gino, che con i suoi 57 anni sin dal primo giorno di reality prova a dare una raddrizzata agli inquilini più scalmanati. Anche quando si tratta di fare le faccende di casa. Decisa, determinata, simpatica e autoironica, nelle ultime ore, però, ha avuto qualche screzio con parte degli inquilini. Quando Simone le ha riferito la battutaccia sessista che Danilo avrebbe fatto in confessionale è scoppiata a piangere. Non esiste ancora un video, perché i confessionali non vanno in onda, ma stando a quanto riferito da Simone, Danilo avrebbe detto che se si ubriaca è capace di “infilarsi la”. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ha subito riferito tutto a, che si è arrabbiata e non ...