Sebbene dal 2015 le Regioni e gli enti locali non possano più aumentare le tasse locali, per le tasche degli italiani le cose non sono migliorate. Anzi, segnala ladi Mestre, in qualche caso la situazione è forse peggiorata, visto che negli ultimi 3ledei servizi pubblici sono salite del 5,6%, cioè oltre 3 volte la crescita dell'inflazione. Dal 2015 - per esempio -amministrative come certificati di nascita, matrimonio, morte, sono aumentate dell'88,3%.(Di sabato 19 maggio 2018)