C' è un' Italia che vince i Mondiali | la Nazionale dei pazienti psichiatrici campione del

In un video il momento dello schianto dell'aereo a Cuba. A bordo anche una cubana naturalizzata Italiana : Un giovane cubano ha registrato l'esatto momento in cui è avvenuto lo schianto del Boeing 737 subito dopo il suo decollo dall'aeroporto dell'Avana, a Cuba. Nelle immagini si vedono prima le fiamme e poi il fumo formare una lunga colonna nera.Centocinque persone, inclusi cinque bambini, sono morte nell'incidente. Sono solo tre i sopravvissuti, tre donne, che si trovano in condizioni critiche, scrive il Granma. A bordo dell'aereo c'erano ...

Acquisto SIM Iliad Italia : apparsi anche i primi distributori automatici : Non conosce sosta il processo di avvicendamento di Iliad Italia, che si prepara ogni giorno di più al proprio ingresso in scena nel nostro territorio. Dopo avervi parlato dei canali di ricarica aperti su SisalPay.it e del numero di assistenza, eccoci tornare sul discorso dei distributori automatici di SIM, mezzo che sappiamo il quarto operatore nazionale adotterà per facilitare ancora di più il passaggio tra le proprie fila. Già da qualche ...

Samsung annuncia novità per il Note 9 che non interessa agli Italiani : Samsung non demorde e nella migliore tradizione della testardaggine dimostrata da questa azienda continua a portare avanti un progetto che fin dalla sua nascita si è dimostrato fallimentare. Sul Galaxy Note 9 sarà presente la versione aggiornata dell’intelligenza artificiale, BixBy 2.0. Samsung Galaxy Note9 e l’inutile Bixby 2.0 A confermarlo Grey G. Lee, capo del centro di intelligenza artificiale di Samsung Research. Una notizia ...

Italia Australia / Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (amichevole volley maschile) : diretta Italia Australia: info Streaming video e tv della seconda amichevole contro gli aussie, ultimo test match per la nostra nazionale prima della Nations League.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:35:00 GMT)

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : il giorno dello Zoncolan. La salita che porta all’Inferno : si decide tutto : Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Non è l’Inferno dantesco, ma il il Monte Zoncolan. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Partenza da San Vito al Tagliamento e arrivo, dopo 186 km, proprio sulla salita più dura e terribile del mondo. 10 km senza respiro, dove le gambe implorano pietà e l’arrivo sembra non arrivare mai. 12% di pendenza media, punte del 22% ed un ...

L'Europa spaventa gli Usa. Più che Merkel e Macron a rompere può essere l'Italia : Alcuni di questi partiti sono forti sostenitori della politica estera favorevole al Cremlino, e hanno fatto un uso esteso delle fake news e le teorie cospirative nelle loro campagne mediatiche, ...

Giro d’Italia – Viviani risponde alle critiche : “a Imola un tifoso mi ha detto ‘che ci fai qui?’. Ecco il motivo della mia esultanza” : Elia Viviani e quel riscatto che dà soddisfazione: il corridore della Quick Step Floors risponde alle critiche con una splendida vittoria in volata al Giro d’Italia Splendida vittoria ieri, ad Imola, di Elia Viviani. Ancora un successo in volata per il corridore della Quick Step Floors, che indossa ancora saldamente la maglia ciclamino del Giro d’Italia 101. Dopo qualche delusione di troppo, Viviani si è preso il suo riscatto che ha ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Halep-Sharapova - che sfida in semifinale! La sorpresa Kontaveit sulla strada di Svitolina : Sabato di fuoco al Foro Italico. Agli Internazionali d’Italia è giunto il momento delle semifinali del torneo femminile. Quattro ragazze sono pronte a sfidarsi sul campo Centrale di Roma. L’attesa è sicuramente tanta per la seconda delle due sfide in programma, quella che vedrà di fronte Simona Halep e Maria Sharapova. Da un lato la numero 1 del mondo, dall’altro la numero 60, ma con un curriculum e un’aura ben più ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Italiani a caccia della pole - Martin e Canet gli avversari : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche di Moto3 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018. Sul tracciato di Le Mans sarà grande sfida, come al solito, nella minima cilindrata. Il favorito per la p.1 è lo spagnolo Jorge Martin, molto veloce nel corso dei turni di libere al pari del connazionale Aron Canet. Un confronto Spagna-Italia animato da quanto sapranno fare i nostri Marco Bezzecchi, Enea ...

FINANZA E POLITICA/ Gli errori sull'euro che Italia e Ue rischiano di pagare caro : Il Governo Lega-M5s sembra pronto a nascere. I mercati saranno capaci di trovare occasioni di guadagno. Cominceranno anche a essere evidenti gli errori commessi sull'euro. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:02:00 GMT)FINANZA & MERCATI/ La verità dietro la calma piatta sul governo M5s-Lega, di U. BertoneCONTRATTO M5S-LEGA/ L'uscita dall'euro c'è ma non si vede, int. a M. D'Antoni

Verona. Rauti (FDI) : liberazione Farah anche grazie a intervento Italia : ”Si apprende da fonti ufficiali che Farah, la ragazza pakistana di 19 anni costretta ad abortire, è stata liberata ed è una buona notizia la risposta tempestiva alla sua disperata richiesta di aiuto inviata al fidanzato. La ragazza pakistana, che vive e studia a Verona da una decina di anni, è stata resa prigioniera dalla sua stessa famiglia nel Paese d’origine. La sua liberazione si deve all’intervento dell’Italia e ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : 2-3 - azzurri sconfitti nella prima amichevole stagionale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...