CASTEL VOLTURNO Bloccati con armi | munizioni e droga rapinatore e complice

CASTEL Volturno. Pierluigi Iacobuzzi trovato senza vita sulla spiaggia : Giallo a Castel Volturno (Caserta). Pierluigi Iacobuzzi è stato trovato senza vita lungo la spiaggia di Baia Domizia, frazione balneare del comune di Sessa

Napoli - Sarri striglia i suoi : cos'è successo a CASTEL Volturno : Dopo il crollo con la Fiorentina, è il momento più delicato della stagione in casa Napoli . Maurizio Sarri La Gazzetta dello Sport , ha cominciato ieri la settimana che porta alla sfida contro il Torino con una bella lavata di testa ai suoi calciatori. La squadra azzurra è apparsa come svuotata dal punto di vista mentale e ...

CASTEL VOLTURNO - concessioni edilizie : a giudizio dirigente comunale e imprenditori - : Finiti sotto processo e disposto il rinvio a giudizio per il capo ufficio del Comune di Castel Volturno, il geometra Carmine Noviello, e per quatto beneficiari di concessioni edilizie. Concorso ...

Napoli - la festa continua a CASTEL Volturno. E la nonna si dichiara a Mertens : Un giorno di festa grande a Castel Volturno , sequel di quanto accaduto dopo la notte del trionfale successo in casa della Juventus e che ha definitivamente riaperto il discorso Scudetto . Una ...

CASTEL VOLTURNO - prova Suv in spiaggia e rischia di annegare/ Napoli - Manovre folli : a bordo due figli piccoli : Castel Volturno, prova Suv in spiaggia e rischia di annegare: grande paura per una famiglia di Secondigliano, a bordo la moglie e due neonati, salvati dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Il rapper Nasta incontra Maurizio Sarri a CASTELvolturno : gli ha dedicato una canzone : Un incontro breve di pochi minuti tra il rapper costiero Nasta - al secolo Marco ANastasio di Meta, studente in Agraria a Portici - ed il trainer azzurro Maurizio Sarri, mentore il commendatore ...

Napoli : azzurri al lavoro a CASTEL VOLTURNO - c’è anche Hysaj : L’infortunio al ginocchio subito nell’amichevole contro la Norvegia dal difensore del Napoli, Elseid Hysaj, sembra meno grave del previsto. Il difensore albanese, uscito al 65′ nella sfida giocata lunedì a Elbasan, in Albania, e vinta 1-0 dagli scandinavi, si è allenato con il gruppo questa mattina a Castel Volturno effettuando poi sul campo 2 una sessione di allenamento tecnico tattico specifico per i giocatori del pacchetto ...

Napoli - Sarri : ritiro prepartita a CASTEL Volturno : Circa trentamila gli spettatori previsti domani sera al San Paolo per Napoli-Genoa. Anche se "last minute" si spera in un'impennata nella vendita dei biglietto. Non c'è un'attesa spasmodica, complice ...