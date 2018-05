Cassazione | ' E' reato litigare davanti ai figli'

Cassazione - inviare alla ex moglie continui messaggi offensivi è un reato : Tormentare la ex moglie con raffiche di messaggi è un reato. L'ha stabilito la Corte di Cassazione, confermando la condanna per molestie nei confronti dell'ex marito della vittima. L'uomo, dopo la ...

Cassazione - la scopa può essere un'arma e usarla per colpire qualcuno è un reato aggravato : Afferrare una scopa al culmine di una discussione con il coniuge o con il vicino di casa e colpire il contendente, è un reato aggravato. Questo perché la ramazza è un'arma impropria. L'ha stabilito la ...

Migranti - la Cassazione : 'Clandestinità non è reato tenue - no assoluzione' : Il reato di clandestinità esiste e, almeno secondo la Cassazione, non conosce attenuanti che valgano l'assoluzione. Regge al vaglio del Palazzaccio il reato di 'ingresso e soggiorno illegale nel ...

Mose - Marco Milanese si salva in Cassazione : “Il reato di traffico di influenze è prescritto” : È scattata la prescrizione per Marco Milanese, l’ex consigliere del ministro dell’Economia Giulio Tremonti, condannato in appello a giugno 2017 a 2 anni e 6 mesi di reclusione. La Cassazione ha dichiarato l’estinzione del reato di traffico di influenze per la costruzione del Mose a Venezia. La Corte d’Appello di Milano aveva condannato l’ex braccio destro di Tremonti perché, ad avviso dei giudici, aveva ricevuto 500mila ...

Il gossip diventa reato - per la Cassazione raccontare il tradimento è diffamazione : Il pettegolezzo può diventare un reato: lo stabilisce la Cassazione con la sentenza numero 7856/2018. La Corte Suprema ha infatti punito con il reato di diffamazione un uomo...