CASERTA Trovato con la droga | nei guai Alessandro De Chiara

Trovato corpo su una spiaggia CASERTAno : 21.40 Il cadavere di una donna è stato riTrovato sulla spiaggia a Mondragone,comune del litorale Casertano. Si pensa a un suicidio. Accertamenti sono in corso per verificare l'identità della donna: si sospetta possa trattarsi di una 49enne di Giugliano (Napoli), scomparsa il 9 marzo scorso dalla frazione Maiano del comune di Sessa Aurunca (Caserta). Del caso si è occupato anche 'Chi l'ha visto?'. E' stata vista l'ultima volta uscire di casa ...