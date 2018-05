Casa reale di Windsor | oggi il matrimonio tra Harry del Galles e Meghan Markle | lei non

Norvegia - principe innamorato dell'ex modella di Playboy/ La Casa reale la difende : “È abile e laboriosa” : Norvegia, principe innamorato dell'ex modella di Playboy. La Casa reale non appezza la fuga di notizie, ma la difende: “È una ragazza abile e laboriosa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:36:00 GMT)

Monza : nove germani reali scelgono come Casa la fontana della Villa reale : Hanno scelto come casa la fontana della corte della Villa reale nove germani , reali, di Monza: in fuga per la troppa presenza di persone, e caduti in un tombino, sono stati recuperati dai volontari ...

“È devastata”. Lutto a Buckingham Palace. Proprio nel momento che dovrebbe essere più gioioso per la Casa reale - arriva la notizia drammatica della sua morte. La Regina è turbata come non succedeva da tempo : Il terzo royal baby è in arrivo, ormai manca pochissimo: nascerà entro il 30 aprile (lo si è capito dai divieti che sono stati affissi davanti all’ospedale dove Kate partorirà). E anche il matrimonio dell’anno, quello tra Harry e Meghan Markle, si avvicina. E Proprio in questo momento, che dovrebbe essere di festa per la casa reale inglese, arriva la notizia choc. Buckingham Palace si tinge di nero: si tratta di un Lutto che spezza al cuore alla ...

“Non può essere regina!”. Choc a Bukingham Palace. Un’indiscrezione pesante si abbate sulla Casa reale Britannica. I sudditi non possono crederci e lo scandalo è ormai esploso : “Come è possibile?…” : sulla famiglia reale inglese se ne dicono sempre molte. I tabloid britannici sono sempre molto ghiotti di novità e adesso ce ne sono due decisamente belle in arrivo. Terzo Royal Baby e matrimonio di Harry son ormai tra gli eventi più attesi dell’anno. Ma si sa i sudditi di sua maestà la regina sono anche amanti delgli scandali e questa volta a sollevare una notizia pazzesca è il Times che ha riportato un servizio pubblicato dal ...

LIVE Avellino-Perugia - cronaca e risultato in tempo reale : i padroni di Casa cercano il terzo goal : A breve scopriremo le formazioni ufficiali delle due compagini Avellino-Perugia, dove seguire il match L'incontro sarà visibile in diretta sia su Sky Calcio 1 HD , canale 251, e in streaming sull'...

LIVE Avellino-Perugia - cronaca e risultato in tempo reale : meglio i padroni di Casa : A breve scopriremo le formazioni ufficiali delle due compagini Avellino-Perugia, dove seguire il match L'incontro sarà visibile in diretta sia su Sky Calcio 1 HD , canale 251, e in streaming sull'...

“Arrestato per stupro”. Scandalo a Buckingham Palace. Questa proprio non ci voleva - il terzo Royal Baby è in arrivo e sulla Casa reale si abbatte un ciclone : “Kate è letteralmente infuriata” : La casa reale britannica è stata colpita da un gravissimo Scandalo. A Kate Middleton che sta per dare alla luce il terzo Royal Baby la cosa non piacerà affatto, visto che di mezzo ci è finita la sorellina Pippa e quindi indirettamente tutta la corona. In queste ore è stato arrestato a Parigi David Matthews, il suocero della piccola Middleton, con la gravissima accusa di stupro di minorenne. Il milionario 74enne è il padre di James, che la ...

“Nozze salate per Harry e Meghan”. Una cifra esorbitante. Di gran lunga più costoso di quello di William e Kate - il matrimonio tra il principe e la Markle si annuncia faraonico. Chi paga il conto? Di certo non la Casa reale e la cosa non piacerà a tutti : Manca sempre meno alle super nozze del 2018. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono in dirittura d’arrivo e sul giorno del ‘sì’ stanno cominciando ad uscire soffiate che non faranno piacere a tutti. Dal menu, all’abito della sposa, agli allestimenti, alla sicurezza questo matrimonio si annuncia molto (moltissimo) costoso. Secondo il Telegraph la cifra si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di sterline, circa 36 milioni di euro, contro i ...

“Ecco le foto hot di Meghan” - caos a corte. Il matrimonio tra il principe Harry e l’ex attrice è dietro l’angolo - ma proprio ora spuntano scatti che stanno mettendo in imbarazzo la Casa Reale. La regina - ovviamente - non l’ha presa benissimo… : Scheletri nell’armadio? Un passato che si vuole in qualche modo nascondere? Bene, non è il caso di prendere la decisione, allora, di sposarsi con uno dei reali della Casa del Regno Unito. Che Meghan non fosse di stirpe nobile e che viene da una professione inusuale per la Real Casa, era cosa nota. Solo che le foto scandalo di Meghan Markle, futura moglie di Harry d’Inghilterra, a poco più di un mese dal sì fanno tremare la ...

LIVE Crotone-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : 0-1 attaccano i padroni di Casa : ... Florenzi, Manolaz, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Gonalons, Nainggolan, Under, El Shaarawy, Dzeko Allenatore : Eusebio Di Francesco Notizie sul tema Crotone-Roma in diretta tv e LIVE streaming, dove ...