Carlo d' Inghilterra Il principe del Galles accompagna Meghan Markle all' altare

Segreti e follie di Carlo d’Inghilterra - il principe ribelle : Dominato dai capricci. Più irascibile che insofferente. E pieno di vizi su cui no, non intende abdicare. Se Carlo d’Inghilterra è davvero come lo descrive la biografia (non autorizzata) Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles a firma del reporter investigativo Tom Bower, allora ci sarebbe davvero da augurarsi, per il popolo inglese, che quest’uomo incapace di morbidezze non salga mai al trono. Il Daily Mail ha ...