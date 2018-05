Cannes | vince l' Italia | miglior attore Fonte | miglior sceneggiatura ad Alice Rohrwacher

La Palma d’Oro a Kore’eda Ma a Cannes è l’Italia a vincere con Fonte e Rohrwacher Foto : Il premio per la migliore sceneggiatura è andato ex aequo ad Alice Rohrwacher e Jafar Panahi mentre Marcello Fonte è miglior attore con «DogMan» di Garrone

Cannes 2018 : l’Italia vince. Asia Argento «sciocca» la platea : Il cerimoniere ufficiale è stato l’attore francese Édouard Baer, ma la scena – alla serata finale della 71esima edizione del festival di Cannes che ha premiato con la Pama d’oro il film del regista giapponese Hirokazu Kore-eda, Un affare di famiglia – l’hanno rubata ancora una volta le donne. Prima Cate Blanchett, splendida presidente di giuria di quest’anno, che ha mandato in visibilio la platea col suo francese impeccabile e ...

La Palma d’Oro a Kore’eda Ma a Cannes è l’Italia a vincere con Fonte e Rohrwacher : Il premio per la migliore sceneggiatura è andato ex aequo ad Alice Rohrwacher e Jafar Panahi mentre Marcello Fonte è miglior attore con «DogMan» di Garrone

Festival di Cannes - chi vincerà la Palma d’oro? : Mancano ancora un paio di film da vedere ma è difficile pensare che Capharnaum della regista libanese Nadine Labaki non sia la Palma d’oro 2018. È il film più completo, avvincente e socialmente rilevante visto fin qui. Ambientato a Beirut, racconta una storia dickensiana e feroce. Ha per protagonista un bambino intelligente ed eroico, la personificazione dell’arte di sopravvivere. Merita di essere visto e, anche se non dovesse essere premiato ...

Vincent Cassel e la sua compagna Tina Kunakey illuminano il red carpet di Cannes : Nell'edizione del 2017, Tina Kunakey ha camminato per la prima volta sul tappeto rosso del Palais des Festivals. Era sola. Ma da un anno all'altro, le cose possono cambiare. Quest'anno per la proiezione del secondo film di Eva Husson, "Le ragazze del sole", Tina è arrivata mano nella mano a Vincent Cassel, il suo compagno da quasi tre anni. Lui in abito nero e papillon, lei un abito argentato fasciante, la coppia ha colto l'occasione per ...

Show di Francesco Montanari a Canneséries - vince con Il Cacciatore e rompe il premio per l’emozione (video) : Trionfo per Francesco Montanari a Canneséries, e un grande orgoglio per l'Italia. Nella prima prima edizione del festival internazionale dedicato alle serie tv, la star nostrana ha vinto il premio come miglior attore per la sua magistrale interpretazione ne Il Cacciatore, fiction attualmente in onda su Rai2, che si prepara al finale di stagione. Nella serie, ispirata al libro del magistrato Alfonso Sabella “Il Cacciatore di mafiosi”, prodotta ...

Montanari vince a Canneséries. Ecco le novità di Rai Cinema : Mentre Francesco Montanari ha vinto il premio come miglior attore a Canneséries per il ruolo nella fiction di Raidue Il Cacciatore , Rai Cinema presenta il suo cartellone. Le prime potenti immagini di ...