Cannes | tutto il Festival dalla A alla Z

Papa Francesco – Un uomo di parola - a Cannes il documentario di Wim Wenders. Il regista : “Capace di conquistare persone in tutto il mondo” : C’è un dittico francescano alla 71ma edizione di Cannes : la fiaba immaginifica e folle Lazzaro felice di Alice Rohrwacher e il ben più “istituzionale” documentario di Wim Wenders dedicato all’attuale pontefice. E va subito chiarito che Papa Francesco – Un uomo di parola passato fra ieri sera e oggi sulla Croisette fuori concorso non è un biopic, bensì un’occasione per il cineasta tedesco di “viaggiare” con l’anima, l’intelligenza e ...

Cannes 71 : tutto sui film italiani in concorso e non : Non sono poi così pochi gli italiani alla 71ma edizione del festival di Cannes: sono ben sette opere, tra lungometraggi e corti, sparse in quasi tutte le sezioni. Si parte oggi con Samouni Road di Stefano Savona che vanta le meravigliose animazioni di Simone Massi, ormai una garanzia nel settore. Tra l’onirico e il poetico raccontano la vicenda di una famiglia sterminata a Gaza nel 2009 quasi per intero. Ventinove morti ammazzati, a cui il ...