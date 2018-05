Cannes premia l'Italia : miglior attore Marcello Fonte - per la sceneggiatura Rohrwacher : Cannes premia l'Italia: Marcello Fonte, protagonista di 'Dogman' del regista di Matteo Garrone, vince la palma d'oro del 71esimo Festival come migliore attore. Lo ha stabilito la giuria del premio ...

Festival di Cannes - trionfo italiano : Rohrwacher miglior sceneggiatura - premiato anche Marcello Fonte per Dogman : La 71esima edizione del Festival di Cannes , la più rosa di tutte per la presenza di una giuria in maggioranza femminile e presieduta da una donna, l'attrice Cate Blanchett , ha dato grandi ...

Cannes premia Marcello Fonte per Dogman e Alice Roharwacher per Lazzaro : Cannes premia l'Italia, che aveva due ottimi film in concofrso. Il premio per il miglior attore è andato a Marcello Fonte, protegonista di Dogman, il film di Matteo Garrone. 'Da piccolo quando ero a ...

Trionfo italiano a Cannes : premiati<br>Marcello Fonte e Alice Rohrwacher : Cannes 2018, Dogman: recensione del film di Matteo Garrone Matteo Garrone, in sala e in Concorso a Cannes con il duro Dogman. Leggete la nostra recensione Il più piccolo tra i giganti. 40 anni a novembre, Marcello Fonte, nome e volto ai più sconosciuto fino a pochi giorni fa, ha trionfato al Festival di Cannes 2018 grazie a Dogman di Matteo Garrone. A consegnarglielo quel Roberto ...

Cinema - Cannes premia l'Italia : Riconoscimento per l'Italia in attesa dell'assegnazione della Palma d'Oro. Il premio per la migliore sceneggiatura del concorso del 71mo Festival di Cannes va ex aequo ad Alice Rohrwacher per 'Lazzaro ...

Marcello Fonte premiato come migliore attore al Festival di Cannes 2018 : Festa per l'Italia al 71/mo Festival di Cannes. Il premio per il miglior attore va a Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone.Il premio per la migliore attrice va a Samal Yeslyamova per AIKA (My Little one) di Sergei Dvortesevoy.Il premio per la migliore sceneggiatura va ex aequo all'italiana Alice Roharwacher per Lazzaro felice e Jafar Panahi per Three Faces.Il premio per la migliore regia va al polacco Pavel Pawlikowski per il film Zimna ...

Festival di Cannes - oltre 10 minuti applausi per Lazzaro felice. Il pubblico premia il film di Alice Rohrwacher : oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, poco fa al Grand Theatre Lumiere di Cannes, di Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, primo film italiano del programma in competizione per la Palma d’Oro. Alba Rohrwacher, che è nel cast del film, si è commossa durante il tributo della sala. Anche all’uscita del cast dalla proiezione ci sono stati applausi ripetuti. Ad accompagnare il film, seppure in disparte, anche Roberto ...

Cannes - su Sky tornano i capolavori premiati al Festival. Si parte con “Io - Daniel Blake” di Ken Loach : Per la 71esima edizione del Festival di Cannes (8-19 maggio), Sky Cinema Cult HD propone, in prima e in seconda serata, i film premiati nelle passate edizioni. In esclusiva, giovedì 10 maggio alle 21, ci sarà “Io, Daniel Blake” di Ken Loach (Palma d’oro 2016), mentre mercoledì 16 sarà la volta della commedia di Maren Ade, “Vi presento Toni Erdmann” (Premio Fipresci 2016). Tra gli altri: “Taxi Driver”, ...

Vittorio Taviani morto - addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella storia del cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani, regista che insieme al fratello Paolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L’ultimo lavoro, presentato alla Festa di Roma e al Festival di Toronto, è stato Una questione privata, ...

Vittorio Taviani - morto addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella storia del cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani, regista che insieme al fratello Paolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L'articolo Vittorio Taviani, morto addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella ...

Francesco Montanari premiato a Canneséries per il suo ruolo ne Il cacciatore : Il primo festival dedicato alla serie tv a Cannes finisce come meglio non poteva essere per l'Italia. Francesco Montanari, protagonista della serie di Rai2 Il cacciatore , è stato premiato per la ...