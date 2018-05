Cannes | l’Italia porta a casa un premio | miglior documentario Cast di Dogman e Lazzaro

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 maggio 2018) Al Festival di2018 l’Italia ha già vinto un. La strada dei Samouni di Stefano Savona (qui la recensione) ha vinto l’Oeil d’or come. In sala in autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna, il– presentato alla Quinzaine des Réalisateurs – è stato premiato “per l’intelligenza e la giusta distanza del punto di vista, per la delicatezza del suo sguardo, il brillante e sottile utilizzo delle animazioni e per la forza della sua proposta narrativa”. La Palma d’oro e tutti gli altri premi saranno assegnati questa sera e dalla Francia arriva la notizia non ufficiale che ididi Matteo Garrone e difelice di Alice Rohrwacher sono stati richiamati. I due film erano stati a lungo applauditi in tutte proiezioni, ma se l’Italia porterà aun altrolo sapremo solo fra poche ore. L'articolo ...