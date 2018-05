Cannes 2018 | migliore attore Marcello Fonte per Dogman | migliore sceneggiatura per Alice

Cannes 2018 - Palma d’oro a Kore-eda Italia in festa con Fonte e Rohrwacher : Il calabrese premiato come “miglior attore”, la regista ha ricevuto il riconoscimento come “miglior sceneggiatura”. Asia Argento choc: “Nel ’97 sono stata violentata da Weinstein qui a Cannes”

#Cannes2018 Ahlat Agaci. Incontro con Nuri Bilge Ceylan e il cast : ... nel quale trova esplicito posto la cultura patriarcale della sua Turchia: « I personaggi principali vivono in un mondo rurale, c'è tutto un mondo provinciale che li circonda. Volevo essere realista ...

Cannes 2018 : Dogman - Alice Rohrwacher e tutti gli altri vincitori - : ... davvero di tutto il mondo. Come ha detto Spike Lee , sul red carpet prima di entrare in sala per la cerimonia di chiusura: 'I film parlano. Ascoltiamoli '. Come ogni anno, ormai da 71 edizioni, ...

Cannes 2018 : l’Italia vince. Asia Argento «sciocca» la platea : Il cerimoniere ufficiale è stato l’attore francese Édouard Baer, ma la scena – alla serata finale della 71esima edizione del festival di Cannes che ha premiato con la Pama d’oro il film del regista giapponese Hirokazu Kore-eda, Un affare di famiglia – l’hanno rubata ancora una volta le donne. Prima Cate Blanchett, splendida presidente di giuria di quest’anno, che ha mandato in visibilio la platea col suo francese impeccabile e ...

Vincitore Palma d'Oro - Festival di Cannes 2018/ Marcello Fonte miglior attore - il miglior film è... : Vincitore Palma d'Oro, Festival di Cannes 2018: Marcello Fonte premiato come migliore attore del concorso. All'italiana Alice Rohrwacher la miglior sceneggiatura ex aequo. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:21:00 GMT)

Marcello Fonte migliore attore per Dogman al Festival di Cannes 2018 : Festa per l'Italia al 71/mo Festival di Cannes. Il premio per il miglior attore va a Marcello Fonte per Dogmandi Matteo Garrone. Fonte è stato premiato da Roberto Benigni. "Da piccolo - ha detto - quando ero a casa mia e pioveva solo le lamiere chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi adesso è vero ed è come essere in famiglia". "Il cinema è la mia famiglia - ha aggiunto l'attore emozionatissimo -, ...

Marcello Fonte premiato come migliore attore al Festival di Cannes 2018 : Festa per l'Italia al 71/mo Festival di Cannes. Il premio per il miglior attore va a Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone.Il premio per la migliore attrice va a Samal Yeslyamova per AIKA (My Little one) di Sergei Dvortesevoy.Il premio per la migliore sceneggiatura va ex aequo all'italiana Alice Roharwacher per Lazzaro felice e Jafar Panahi per Three Faces.Il premio per la migliore regia va al polacco Pavel Pawlikowski per il film Zimna ...

Cannes 2018 - l’Italia porta a casa un premio : miglior documentario. Cast di Dogman e Lazzaro felice richiamati sulla Croisette? : Al Festival di Cannes 2018 l’Italia ha già vinto un premio. La strada dei Samouni di Stefano Savona (qui la recensione) ha vinto l’Oeil d’or come miglior documentario. In sala in autunno distribuito dalla Cineteca di Bologna, il documentario – presentato alla Quinzaine des Réalisateurs – è stato premiato “per l’intelligenza e la giusta distanza del punto di vista, per la delicatezza del suo sguardo, il brillante e sottile ...

Vincitore Palma d'Oro - Festival di Cannes 2018/ Chi è? Due film italiani in lizza : Dogman e Lazzaro felice : Chi vincerà la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2018? Continuano i pronostici e il toto-Vincitore ma ecco quali sono i titoli più accreditati...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:09:00 GMT)

#Cannes2018 " The Wild Pear Tree - Ahlat Agaci - - di Nuri Bilge Ceylan : Ma deve fare i conti con le ristrettezze economiche e con il proprio carattere spigoloso e intrattabile, del tutto insofferente al mondo che lo circonda. Il conflitto con il padre è inevitabile ...

Vincitore Palma d'oro - Festival di Cannes 2018/ Chi è? I pronostici e le ultime indiscrezioni : Chi vincerà la Palma d'oro al Festival di Cannes 2018? Continuano i pronostici e il toto-Vincitore ma ecco quali sono i titoli più accreditati...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:50:00 GMT)

Festival di Cannes 2018/ L’albero degli zoccoli - una Palma d’oro alla concezione sacra della vita : Oggi si chiude il Festival di Cannes 2018. La Palma d’oro, quarant’anni fa, venne assegnata al film di Ermanno Olmi, regista recentemente scomparso. MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:11:00 GMT)The Man Who Killed Don Quixote/ Il film di Terry Gilliam pronto a diventare realtà a Cannes, di L. LocatelliERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Cannes 2018 : Border è il film vincitore nella sezione Un Certain Regard : ... dall'incredibile olfatto, che lavora alla frontiera e si ritrova alle prese con dei dubbi morali e personali quando un viaggiatore sospetto mette in difficoltà il suo mondo. La migliore ...

#Cannes2018 " Mirai - di Mamoru Hosoda : È lui a insegnare al piccolo il segreto del coraggio, che passa per la prova delle ferite del mondo. Insomma Kun, come fosse su uno shinkansen, attraversa il suo albero genealogico e intuisce con il ...