Bus fuori strada su A4 | 26 feriti

Pordenone - autoBus fuori strada sulla A4 : 26 feriti - uno molto grave : Pordenone, autobus fuori strada sulla A4: 26 feriti, uno molto grave Pordenone, autobus fuori strada sulla A4: 26 feriti, uno molto grave Continua a leggere L'articolo Pordenone, autobus fuori strada sulla A4: 26 feriti, uno molto grave proviene da NewsGo.

Pordenone - autoBus della FlixBus finisce fuori strada : 26 i feriti : L'incidente sull'A14 all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro. Uno dei passeggeri sarebbe in condizioni molto gravi

Incidente sulla A4 : Bus esce fuori strada - 26 feriti : Questa mattina un autobus di linea è uscito fuori strada all’altezza del comune di San Giorgio di Nogaro, mentre percorreva l’autostrada A4, finendo in un prato e adagiandosi su un lato: vi sarebbero 26 feriti di cui uno molto grave. L'articolo Incidente sulla A4: bus esce fuori strada, 26 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Pordenone - autoBus finisce fuori strada : 26 i feriti : L'incidente sull'A14 all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro. Uno dei passeggeri sarebbe in condizioni molto gravi

Diprè fuori controllo : atti osceni del critico d'arte davanti ad uno scuolaBus : Diprè si masturba di fronte ad uno scuolabus Le irriverenze di Andrea Diprè hanno forse raggiunto il loro culmine con quest'ultima trovata del critico d'arte. Come riporta ' Cronaca Vera ', il "tristemente" famoso critico è tornato a far parlare di sé nel modo peggiore che potesse trovare. Il personaggio pubblico ha postato sul suo profilo social di Instagram un breve ...

“Impeccabile in tv ma fuori…”. Gemma Galgani beccata senza trucco. I paparazzi la scovano con le Buste della spesa in mano e senza un filo di make-up : le foto mai viste : È indiscutibilmente uno dei personaggi più chiacchierati, amati e odiati di ”Uomini e Donne”. Stiamo parlando di Gemma Galgani. La dama per eccellenza ha conquistato la platea Mediaset e il pubblico del piccolo schermo grazie ad una verve che non passa inosservata e alle continue liti con l’opinionista Tina Cipollari. La storia con Giorgio Manetti (il cavaliere, il “gabbiano” del trono over di Uomini e Donne) ha fatto sognare ad occhi ...

Perù - Bus fuori strada : morti 2 turisti : 03.56 Due turisti tedeschi, sono morti e almeno altri 10 sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha coinvolto il minibus sul quale stavano viaggiando. L'automezzo è finito in un burrone sulle Ande, mentre era diretto nella città di Chivay. Secondo le prime informazioni il bus è andato fuori strada in una curva in discesa. I tedeschi deceduti sono due uomini.

Rimprovera tre ragazzi sul Bus - autista aggredito e trascinato fuori dal mezzo : si cerca il branco : Un autista di un autobus di linea è stato aggredito nella notte a Roma, colpito anche al volto. È accaduto intorno alle 4,30 a Corso Vittorio, nel centro storico. A quanto ricostruito dalla polizia, ...

Verona : fermato Bus di studenti spagnoli - uscite di sicurezza fuori norma (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A carico del conducente, un veronese di 65 anni, è stata accertata la relativa violazione al Codice della Strada e richiesta la revisione straordinaria del veicolo. A fronte di oltre 200 verifiche effettuate negli ultimi tre anni nell’ambito del progetto Gite Serene, è qu

Verona : fermato Bus di studenti spagnoli - uscite di sicurezza fuori norma : Verona, 10 apr. (AdnKronos) - Hanno dovuto ritardare il rientro in patria, gli studenti spagnoli fermati stanotte a Verona in procinto di partire per l’aeroporto di Bergamo. Diverse, infatti, le irregolarità riscontrate sull’autobus in cui viaggiavano, di proprietà di una ditta veronese, fermato all

Scuola - dossier trasporti : «Fuori norma i Bus per le gite». Picco al centro-sud : Quasi un quinto dei bus a noleggio con conducente per il trasporto di persone, dunque anche quelli per i tour dei turisti e per le gite degli studenti, in Italia, non è in regola. Su oltre...