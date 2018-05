Bus della Flixbus si ribalta sull' A4 in provincia di Udine | 26 feriti | uno grave

Un Bus della compagnia Flixbus è uscito di strada sulla A4 - in provincia di Udine : ci sono 26 feriti : Sabato mattina un bus della compagnia Flixbus è uscito di strada sull’autostrada A4, in provincia di Udine, all’altezza di San Giorgio di Nogaro: ci sono 26 feriti di cui uno molto grave, scrive Ansa. Altri sarebbero feriti seriamente, ma non in The post Un bus della compagnia Flixbus è uscito di strada sulla A4, in provincia di Udine: ci sono 26 feriti appeared first on Il Post.

Pordenone - autoBus della Flixbus finisce fuori strada : 26 i feriti : L'incidente sull'A14 all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro. Uno dei passeggeri sarebbe in condizioni molto gravi

Sesso a 15 anni - molti rapporti gay per le ragazze e aBuso della pillola del giorno dopo : Età media del primo rapporto sessuale? Tra i 15 e i 16 anni . E una studentessa di scuola superiore ogni cinque confessa di aver utilizzato almeno una volta la pillola del giorno dopo . Una pratica ...

Si scioglie il reBus della giunta : oggi alle 15 Fedriga presenta la sua squadra : Dopo una giornata di resistenza da parte di Forza Italia soprattutto sulla delega alla Sanità, la maggioranza sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Ancora in bilico Bilancio e Ambiente

WHITNEY HOUSTON ABusATA DALLA CUGINA DEE DEE WARWICK/ La doppia anima della sfortunata star : WHITNEY HOUSTON protagonista di un documentario choc presentato al Festival di Cannes 2018: la doppia anima della star ABUSATA da una CUGINA quando era bambina.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:40:00 GMT)

Almeno 100 donne hanno denunciato di aver subito aBusi da un ex ginecologo della University of Southern California : Un ex ginecologo della University of Southern California (UCS), George Tyndall, è stato accusato di abusi sessuali e comportamenti inappropriati da parte di Almeno 100 studenti. L’università ha ricevuto le loro testimonianze, alcune delle quali anonime, ed è stata accusata The post Almeno 100 donne hanno denunciato di aver subito abusi da un ex ginecologo della University of Southern California appeared first on Il Post.

Bush : fiducia del capo della Cia Haspel : 0.46 L'ex presidente George H. W. Bush esprime soddisfazione per la conferma di Gina Haspel a capo della Cia da parte del Senato. "Si è dedicata in modo coraggioso e disinteressato al servizio del suo Paese - ha osservato l'ex presidente via Twitter - ho grande fiducia nel fatto che continuerà ha guidare con efficacia gli uomini e le donne della Cia nella loro missione vitale per la nostra nazione".

WHITNEY HOUSTON ABusATA DALLA CUGINA/ Interviste a parenti e amici della cantante per la verità : In un documentario presentato in questi giorni al festival del Cinema di Cannes, la zia della scomparsa WHITNEY HOUSTON rivela che la cantante venne ABUSATA DALLA CUGINA quando era piccola(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:35:00 GMT)

MotoGp – GalBusera fissa i (lunghi) tempi della ‘ripresa’ Yamaha : “due mesi per risolvere tutti i problemi” : Silvano Galbusera commenta il periodo non troppo positivo attraversato dalla Yamaha, il capotecnico del team di Iwata detta i tempi di risoluzione dei problemi Sul circuito Bugatti di Le Mans domenica 22 maggio si correrà il quinto appuntamento con il Motomondiale. Dopo due vittorie consecutive di Marc Marquez (sul circuito delle Americhe ed a Jerez) come andrà a finire in Francia? La pista si preannuncia favorevole alle Yamaha, che qui hanno ...

Whitney Houston aBusata dalla cugina/ Fu questa la causa della sua autodistruzione? : In un documentario presentato in questi giorni al festival del Cinema di Cannes, la zia della scomparsa Whitney Houston rivela che la cantante venne abusata dalla cugina quando era piccola(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:33:00 GMT)

Con i ragazzi “scortati” sui Bus della movida : «Come i narcos in gita» | : Sulla linea Amt della notte per il levante, la sorpresa dei giovanissimi sotto osservazione. Soddisfatti gli altri passeggeri e gli autisti

Viaggio con i ragazzi “scortati” sui Bus della movida : «Noi - narcos in gita» | : Sulla linea Amt della notte per il levante, la sorpresa dei giovanissimi sotto osservazione. Soddisfatti gli altri passeggeri e gli autisti

Viaggio con i ragazzi “scortati” sui Bus della movida : «Come narcos in gita» : Sulla linea Amt della notte per il levante, la sorpresa dei giovanissimi sotto osservazione. Soddisfatti gli altri passeggeri e gli autisti

Spray urticante - lo spruzzo a scuola : 23 in ospedale/ Bussolengo - cosa rischia l'autore della bravata : Bussolengo, Spray urticante a scuola: 500 evacuati, 30 feriti. All'Istituto Marie Curie una bravata finita male, con uno studente che ha spruzzato lo Spray nel condotto di areazione...(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:01:00 GMT)