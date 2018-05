Bus a fuoco a Fano | nessun ferito

Roma - 'il Bus va a fuoco - tutti giù' : è ancora psicosi incendi : La dinamica è sempre la stessa: il bus che cammina, l'autista che butta un occhio allo specchietto retrovisore e vede il fumo che sale. Si ferma impaurito, blocca il mezzo, fa scendere i passeggeri ...

Roma - a fuoco un altro Bus Atac in piazza Venezia : La città più bella del mondo ostaggio di incapaci e irresponsabili. Se la Raggi avesse un sussulto di dignità si dimetterebbe immediatamente', twitta Alessia Morani, deputata Pd, a commento della ...

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

Paura in strada - autoBus prende fuoco con persone a bordo : ecco cosa è accaduto Video : Non è il primo caso di incidenti di questo genere che si verificano nella Capitale. Un autobus della linea urbana ha preso fuoco [Video] nel centro storico cittadino di Roma. Con molta probabilita' le cause del principio di incendio sarebbero da riscontrare in un corto circuito. Da qui avrebbe avuto origine un esplosione e poi le fiamme che in breve tempo hanno avvolto l'intero veicolo adibito al trasporto delle persone. Sul posto sono ...

Pomeriggio 5 - Carmen Di Pietro e il Bus che ha preso fuoco a Roma : A Pomeriggio 5, Carmen Di Pietro, in collegamento telefonico con Barbara d’Urso, ha raccontato la sua avventura sul bus che ha preso fuoco a Roma. L’ex concorrente del GF Vip 2 ha spiegato quanto accaduto dal suo punto di vista sottolineando di non aver mai potuto immaginare che potesse succedere una cosa simile. L’intervento della Di Pietro ha scatenato, però, numerose polemiche. Secondi gli utenti di Twitter qualcuno fra ...

Roma - Bus in fiamme. Raggi : “Mezzi vecchi - li stiamo rinnovando. Quello andato a fuoco aveva 15 anni” : “Sono in corso le indagini per accertare le cause. Il punto vero è che il parco mezzi Atac è estremamente vecchio, l’autobus che è andato a fuoco questa mattina aveva 15 anni”. Sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo che stamattina un bus è esploso e ha preso fuoco in centro, in via del Tritone. “Da inizio anno abbiamo messo in strada 200 autobus – ha aggiunto Raggi – ma non bastano. Il ...