Buffon tentato dal Psg e Donnarumma resta al “palo”

(Di sabato 19 maggio 2018) La decisione di Gigidi lasciare la Juventus rischia di avere un effetto a catena su tutto il mercato dei portieri europeo. Il fatto di non chiudere con il calcio, candidandosi per un’altra avventura fuori dall’Italia, spariglia le carte in tavola rendendo la situazione davvero intricata. Se il Paris Saint-Germain era fino a questo momento il club più interessato a, conlibero ecco che potrebbe cambiare tutto. Il biennale a sette milioni di euro a stagione offerto al portiere della Juventus sottolinea come gli obiettivi a Parigi siano notevolmente cambiati, con il milanista che rischia davvero di rimanere legato alla società rossonera. L’arrivo di Reina e il ritorno dal prestito di Gabriel crea un pericoloso overbooking a Milanello, con Fassone e Mirabelli che devono sfoltire una rosa che rischia di essere ingestibile per Gattuso. Elemento da non sottovalutare ...