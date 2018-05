Buffon saluta la Juventus | il messaggio di Dybala è toccante | “sei stato il capitano dei

Buffon saluta la Juve : col Parma in A potrebbe scrivere una favola : Il destino talvolta invia dei segnali i quali , se letti e interpretati in modo corretto, potrebbe ro possedere un significato che supera l'occasionalità degli eventi strettamente di cronaca. Proprio ...

Buffon saluta i tifosi : "Grazie a tutti voi - la Juventus è una seconda pelle" : Gianluigi Buffon, domani pomeriggio contro il Verona, giocherà l'ultima partita con la maglia della Juventus e lo farà davanti ai suoi tifosi all'Allianz Stadium. La commozione sarà tanta visto che il 40enne di Carrara incarna in tutto e per tutto i canoni della juventinità. Buffon ha vinto tutto con la maglia bianconera, meno che la Champions League sfiorata per ben tre volte in altrettante finali perse contro Milan, Barcellona e Real ...