Buffon in lacrime per l' ultimo match | lo Stadium è una bolgia

Juventus - l’addio a Buffon è commovente : abbraccio in lacrime ai tifosi bianconeri [GALLERY] : Juventus, l’addio a Buffon adesso è realtà, dopo la conferenza stampa nella quale il capitano ha annunciato il proprio saluto, oggi è il giorno dell’ultimo abbraccio da numero 1 Quest’oggi all’Allianz Stadium non si gioca un anormale partita per i tifosi della Juventus. E’ sì la gara dei festeggiamenti per il 7° scudetto in fila, ma è sopratutto l’ultima occasione per vedere in campo con la maglia bianconera ...

Calcio - Buffon in lacrime dà l’addio alla Juve : “Sabato l’ultima partita. Futuro? Né in categoria di quarta fascia né in Italia” : Gianluigi Buffon, in conferenza stampa all’Allianz Stadium, ha confermato il suo addio alla Juventus. “Sabato sarà la mia ultima partita in maglia bianconera – ha detto – avevo temuto di arrivare alla fine della mia avventura da sopportato o sa giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso”. Buffon lascerà anche la Nazionale. “Nel mio Futuro? Non un campionato di terza o ...

Dalle lacrime alla rabbia un altro triste addio di Buffon : In campo per il campione del mondo francese, fuori per il capitano della nazionale italiana e della Juventus. Da questo si deve partire. Al netto della frustrazione di aver visto sgretolarsi un'...

