Buffon e l' addio alla Curva | il lungo abbraccio con i tifosi dello Stadium

Juventus - l’addio a Buffon è commovente : abbraccio in lacrime ai tifosi bianconeri [GALLERY] : Juventus, l’addio a Buffon adesso è realtà, dopo la conferenza stampa nella quale il capitano ha annunciato il proprio saluto, oggi è il giorno dell’ultimo abbraccio da numero 1 Quest’oggi all’Allianz Stadium non si gioca un anormale partita per i tifosi della Juventus. E’ sì la gara dei festeggiamenti per il 7° scudetto in fila, ma è sopratutto l’ultima occasione per vedere in campo con la maglia bianconera ...

Alena Seredova - l'unica tifosa contenta dopo l'addio di Gigi Buffon : «Adesso sarò più juventina di prima» : «Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo» parola di Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre...

Seredova - l'unica juventina contenta : "L'addio di Buffon? Tornerò a tifare con più forza" : 'Adesso Tornerò a tifare Juve con più forza'. Alena Seredova sorride quando si parla dell'addio di Buffon alla Juventus. L'ex moglie del capitano bianconero, ospite a Matrix Chiambretti , viene ...

Serie A - Buffon dà l’addio alla Juve nel match con il Verona : Serie A, alle 15 in campo Juventus e Verona nell’anticipo dell’ultima giornata. match d’addio al popolo bianconero del portiere e capitano Gigi Buffon. L'articolo Serie A, Buffon dà l’addio alla Juve nel match con il Verona sembra essere il primo su CalcioWeb.

Buffon - LETTERA D'ADDIO ALLA JUVENTUS : “SARÒ SEMPRE TUO”/ I tifosi bianconeri nei commenti : "Resta con noi" : BUFFON, LETTERA D'ADDIO ALLA JUVENTUS: “SARÒ SEMPRE TUO”, promette il portiere. Poi sul suo futuro ammette: “Non voglio smettere di sentirmi in gioco”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 00:34:00 GMT)

Buffon - lettera d'addio alla Juventus : “Sarò sempre tuo”/ “Non voglio smettere di sentirmi in gioco” : Buffon, lettera d'addio alla Juventus: “Sarò sempre tuo”, promette il portiere. Poi sul suo futuro ammette: “Non voglio smettere di sentirmi in gioco”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:10:00 GMT)

Juventus - l’addio di Buffon : la lettera del portiere - indicazioni per il futuro : Il portiere Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus in conferenza stampa, adesso il numero uno si prepara per nuove sfide. Ecco il lungo post sul profilo Facebook: “6111. Seimilacentoundici giorni. Semilacentoundici attimi di pura passione. Di gioia, di pianti, di sconfitte e di vittorie. Grazie. Grazie ad ognuno di voi. Perché ognuno di voi ha contribuito a rendere speciale ogni istante della mia vita in bianconero. Una vita che ...

Buffon - poesia d'addio : "Juve - sarò sempre tuo" : L'Allianz Stadium è pronto a celebrarlo come merita nella sua ultima partita in bianconero contro il Verona. Dopo la conferenza stampa di giovedì, Gigi Buffon ha scelto Instagram per dedicare una ...

Buffon e l’addio alla Juventus - Maldini : “ci accomuna l’amore per il calcio - ma non saprei cosa consigliargli” : Paolo Maldini ha parlato dell’addio di Buffon alla Juventus, evitando di dargli un consiglio su quale strada intraprendere adesso “E’ veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all’altra. Ci accomuna una cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di Buffon: l’amore per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta“. Lo ha detto Paolo Maldini in merito al possibile addio al calcio di ...

GIGI Buffon - ADDIO ALLA JUVENTUS : SMETTE/ La lettera di Totti : agente del portiere chiarisce frasi sul Pupone : GIGI BUFFON ADDIO, Francesco Totti gli scrive: “Caro GIGI, ci sono passato: noi così diversi ma così uguali”. La lettera dell'ex capitano della Roma al calciatore bianconero, pubblicata oggi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:39:00 GMT)

Addio alla Juve - le lacrime di Buffon : «Sabato la mia ultima partita» : Nelle parole di Gigi Buffon c?è tutta l?emozione di chi ha dato tutto e ha vinto più di chiunque altro con quella maglia. Indossata per l?ultima volta sabato,...

Buffon - addio alla Juventus - ma il futuro resta incerto/ E se affrontasse la Signora in Champions? : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: addio alla Juventus. Dove andrà? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:17:00 GMT)

Buffon - ADDIO ALLA JUVENTUS - DOVE ANDRÀ?/ Moggi sicuro : “Sarà il mio erede” : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: ADDIO ALLA JUVENTUS. DOVE ANDRÀ? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:06:00 GMT)

Buffon - addio alla Juventus/ Video - un piccolo tifoso lo fa commuovere : “Non essere triste - perché...” : Gigi Buffon, conferenza stampa in diretta: addio alla Juventus. Dove andrà? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere si commuove anche con un piccolo tifoso...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:18:00 GMT)