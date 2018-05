Buffon chiude con la Juve dopo 17 stagioni | lacrime e standing ovation

Juventus - Buffon / La finale di Coppa Italia e lo scudetto : "Ho avuto paura di chiudere con zero titoli" : Gigi Buffon ha presentato la finale di Coppa Italia che la Juventus giocherà contro il Milan, e ha confidato di aver avuto paura di chiudere la stagione e la carriera senza vincere titoli(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:20:00 GMT)

Tacconi : "Buffon doveva spaccare la faccia all'arbitro e chiudere bene la carriera" : "Sapendo di smettere, avrei spaccato la faccia all'arbitro. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda". Dichiarazione folle di Stefano Tacconi sulla reazione di Gigi Buffon al Bernabeu dopo il rigore fischiato al Real Madrid. L'ex portiere della Juve, sempre sopra le righe, non è d'accordo con la decisione dell'arbitro Oliver: "Non puoi dare un rigore così al 95°. Psicologicamente tutti sono in tensione e non puoi dare un rigore ...