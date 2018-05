Bryan vs Lauren | vincitore del circuito ballo Amici 2018 | la Celentano la preferita dei

Bryan VS LAUREN - VINCITORE DEL CIRCUITO BALLO / Amici 2018 : l'esito non è scontato - ecco perché : Sono passati mesi da quando abbiamo conosciuto BRYAN e LAUREN e per loro potrebbe essere arrivato il momento del verdetto ad Amici 3028: ci sarà il VINCITORE del CIRCUITO BALLO?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:40:00 GMT)

Alessandra Celentano/ Pronta a tutto per la vittoria di Bryan - e Lauren? (Amici 2018) : Alessandra Celentano rischia di vedere eliminato il suo ballerino Bryan nella sfida con Lauren e probabilmente anche il titolo di vincitore di categoria ballo amici 2018(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:42:00 GMT)

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : Bryan vs Lauren - chi sarà eliminato? Oggi finale ballo? : Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:09:00 GMT)

Amici 17 : Carmen Ferreri vince la sesta puntata del serale - sfida diretta tra Lauren Celentano e Bryan Ramirez : Una serata ricca di colpi di scena: Einar ritrova la sua fidanzata, i professori salvano tutti i cantanti della scuola.

Amici 17 - Carmen vince la puntata. Zerby chiede tempo per giudicare Bryan e Lauren : La cantante della squadra dei blu Carmen vince la sesta puntata di Amici di Maria de Filippi, l'allieva però non può salvare nessuno. Alessandra Celentano e Veronica Peparini chiedono per Lauren e ...

Amici 17 : Carmen vince la puntata. È sfida tra Lauren e Bryan Video : Oggi, 12 maggio, andra' in onda una nuova puntata del serale di Amici 17. Tanti nodi verranno al pettine, infatti settimana scorsa ci siamo lasciati [Video] con la sfida lanciata da Rudy Zerbi, in cui chiedeva che venisse eliminata una concorrente tra Emma e Carmen. sfida che non è andata in porto, visto che la commissione interna di ballo non se l'è sentita di dare un giudizio in merito al talento delle due ragazze. Emma e Carmen, però, si ...

Vincitore ballo ed eliminato di Amici 2018 il 12 maggio : esito della finale tra Bryan e Lauren : Vincitore di puntata ed eliminato di Amici 2018 sono disponibili alla fine di questo post. Nella sesta puntata del talent show, in diretta sabato 12 maggio su Canale 5 a trionfare è stato La puntata numero 6 del serale si è aperta con la sfida tra Emma Muscat e Carmen Ferreri, senza prove corali di squadra. Per la seconda settimana consecutiva, Amici rinuncia agli ospiti sulle corali di squadra e salta la prima fase. Questa sera si inizia ...

Luca Tommassini - speciale Verissimo Amici 2018/ Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren? : Luca Tommassini, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 201: rivelerà delle Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren di questa sera?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:42:00 GMT)

Alessandra Celentano - speciale Verissimo Amici 2018/ “Proporrò la sfida tra Lauren e Bryan…” : Alessandra Celentano, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 2018: “Proporrò la sfida tra Lauren e Bryan…”, ecco tutte le dichiarazioni della prof di danza.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:51:00 GMT)