BORSA & NUOVO GOVERNO Ai mercati non piace il programma Lega-M5s | ecco perché

ilsussidiario

: Spiegate agli economisti rampanti sovranisti che stare al governo è diverso che baccagliare nei talk show, e fatelo… - riotta : Spiegate agli economisti rampanti sovranisti che stare al governo è diverso che baccagliare nei talk show, e fatelo… - Ettore_Rosato : Quando dichiarazioni di esponenti politici fanno schizzare lo #spread o crollare qualche titolo in borsa o c’è inge… - sole24ore : Mps, l’affondo del contratto di governo costa il 9% al titolo in Borsa -

(Di sabato 19 maggio 2018) Mettere in discussione l’austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l’Ue. E trovarsi quindi contro i, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:03:00 GMT)E SPREAD/perché è scattato l'allarme sull'Italia, di P. AnnoniSPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano, di M. Bottarelli