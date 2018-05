Bookie | per corsa Champions Lazio favorita su Inter

Calciomercato : Milinkovic - si vocifera Psg ma per Bookie in pole è United : Ha gli occhi delle grandi d'Europa puntati addosso e ora per Sergej Milinkovic-Savic si aggiunge anche il Psg. L'interesse dei campioni di Francia è salito e potrebbe giocare un ruolo chiave per il ...

Nazionale - torna Balotelli per i Bookies : TORINO - Roberto Mancini sembra pronto a "riprovarci" con Mario Balotelli, questa volta in Nazionale. Il nuovo ct degli Azzurri si è detto disponibile a riconvocare l'attaccante. Un matrimonio che, ...

Di Francesco apre a Balotelli - affare fatto per Bookie : Eusebio Di Francesco apre le porte a Mario Balotelli: “Lo avevo cercato già quando ero al Sassuolo, è indubbio che sia un giocatore di qualità” ha spiegato il tecnico della Roma, ospite della trasmissione televisiva Tiki Taka. Balo è in scadenza col Nizza e ha già detto che vuole andare via a fine stagione. Due indizi, si dice, fanno una prova, e allora sarà per questo che i bookmaker vedono già l’attaccante in giallorosso ...

Europa League - per Bookie Atletico Madrid favorito su Marsiglia : Si sta avvicinando la 47esima edizione, ottava con la formula attuale, della finale di Europa League. Dopo domani a Lione si troveranno di fronte il Marsiglia e l’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno vinto due volte (2009-10 e 2011-12) questo trofeo mentre i francesi sono alla ricerca della prima vittoria dopo aver perso 2 finali (1998-99 e 2003-04). L’ultima edizione è stata vinta dal Manchester United dopo che per tre anni il ...

Serie B - Entella-Frosinone - per Bookie gialloazzurri avanti a 2 - 05 : Primo di due appuntamenti decisivi per il Frosinone, tornato al secondo posto in Serie B. La corsa alla promozione diretta farà tappa a Chiavari, domani pomeriggio, dove i ciociari affronteranno l’Entella. Diversissime le motivazioni in campo, con la Virtus che, dopo il ko con la Salernitana, è in piena zona retrocessone e ha assoluto bisogno di punti. Le quote per il faccia a faccia vanno comunque dalla parte dei gialloazzurri: ...

Coppa Italia - per Bookie Juve favorita su Milan : Sarà la sfida numero 226 tra i due club: i precedenti ufficiali vedono avanti i bianconeri con 86 vittorie, mentre 66 sono stati i successi del Milan (e 73 i pareggi). Per i bookmaker la squadra di Allegri, che punta per il quarto anno consecutivo all’accoppiata campionato-Coppa, è la favorita del match (la quota più alta è a 1,90). Sarà la quinta finale di Coppa Italia tra Juve e Milan (dopo quelle già disputate nel 1942, 1973, 1990 e ...

Finale Coppa Italia - per Bookie jJuve vicina a 13esimo trionfo : Juve largamente favorita per la Finale di Coppa Italia con il Milan, in programma all’Olimpico mercoledì sera. Sul responso sono d’accordo quotisti e scommettitori. Il tabellone Microgame scava un fossato piuttosto ampio tra l’1 che darebbe ai bianconeri il tredicesimo trionfo nella competizione, dato a 1,87, e il 2 rossonero, giocabile a 4,60. Da non sottovalutare, riferisce Agipronews, l’opzione X, uscita nelle ultime ...

Pallone d’Oro : per Bookie Salah sorpassa Ronaldo - successo a 2 - 50 : Ha conquistato tifosi e bookmaker con una stagione tutta in crescendo, ma è con la doppietta alla Roma in Champions League che Mohamed Salah ha fatto il salto definitivo nelle quote riservate ai grandissimi. La prestazione nella prima parte della semifinale ha portato l’esterno egiziano in prima fila nelle scommesse sul prossimo Pallone d’Oro, un obiettivo per il quale era entrato in corsa a inizio mese, a 12 volte la posta. Una ...

Serie A - scudetto : per i Bookie la vittoria del Napoli è sempre più lontana : TORINO - Quella di ieri contro la Fiorentina era una partita decisiva per il Napoli. E lo è stata, in termini negativi, però. La sconfitta per 3 a 0 contro i viola, ha infatti sancito il crollo della ...

Serie A - per Bookie inglesi grande equilibrio in derby d’Italia : Tutto pronto per il ‘derby d’Italia’, con Inter e Juventus che domani sera si affronteranno a San Siro per una sfida che da anni non era di questa importanza. La Vecchia Signora si gioca il primo posto in classifica a poche giornate dalla conclusione del campionato, mentre la Beneamata è in piena lotta per un posto in Champions League e non può più permettersi di perdere punti per strada. In quella che è la 233esima sfida ...

LIVE Champions : andata semifinale Liverpool-Roma - Reds favoriti per i Bookie : Dopo la storica rimonta della Roma ai quarti di finale contro il Barcellona, i giallorossi stasera sono attesi ad Anfield per "riscrivere la storia" nella semifinale di andata contro il LIVErpool. È ...

Wenger lascia l'Arsenal dopo 22 anni/ Ancelotti raccoglie l'eredità? I Bookies lo danno per favorito... : Wenger lascia l’Arsenal dopo 22 anni, solo 5 le squadre che non ha mai battuto: c’è anche un’italiana… Il tecnico transalpino ha affrontato ben 124 squadre con i Gunners(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:33:00 GMT)

Bookie - Juve ancora favorita per scudetto : Cinque partite alla fine del campionato, oltre 450 minuti da giocare con il coltello tra i denti per aggiudicarsi lo scudetto, la qualificazione in Champions e in Europa League. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassioni sportivi le quote ‘antepost’ per questo rush finale di campionato. Per la corsa al tricolore è duello serrato tra la capolista Juventus e il Napoli che è distanziato di quattro punti. Le ...