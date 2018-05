Bonolis | Tennis&Friends occasione per divertirsi e fare controlli”

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Roma, 19 mag. (AdnKronos Salute) – Ha sfidato Fiorello in un doppio con i microfoni, che si è trasformato in un vero e proprio spettacolo su un campo da tennis, Paolo, da anni testimonial di Tennis&Friends. Anche oggi è stato tra i protagonisti dell’evento che unisce sport e prevenzione al Foro italico di Roma durante gli Internazionali di tennis. “Sono all’ottava edizione pure io e ormai credo che abbiamo visitato tutta Roma – afferma scherzando il conduttore – ma si deve continuare aprevenzione. Io la faccio male e sbaglio spesso, ma i miei figli no, hanno imparato e sanno come va fatta. Qui oggi è una bellaper fraternizzare e controllare anche la propria salute e e vedere come si sta”. L'articolo: Tennis&Friendspercontrolli” Meteo Web.