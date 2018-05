ilpost

: RT @notiveri: #BollatiBoringhieri ha un nuovo direttore editoriale: #MicheleLuzzatto è il nuovo direttore editoriale di #BollatiBoringhieri… - Danielteanaliza : RT @notiveri: #BollatiBoringhieri ha un nuovo direttore editoriale: #MicheleLuzzatto è il nuovo direttore editoriale di #BollatiBoringhieri… - reportitaliano : Bollati Boringhieri ha un nuovo direttore editoriale - inutileIT : RT @ilpost: Bollati Boringhieri ha un nuovo direttore editoriale -

(Di sabato 19 maggio 2018) Michele Luzzatto è ildi, casa editrice torinese specializzata in saggi di divulgazione scientifica. Luzzatto ha 53 anni, è un biologo e dal 2011 è editor della saggistica di; in precedenza aveva lavorato per Utet edha unIl Post.