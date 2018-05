Bojan | ' Al Barcellona soffrivo di attacchi d' ansia | ma nessuno voleva parlarne'

sport.sky

: RT @divinguarini: #Bojan:'Ecco perché non sono diventato il nuovo #Messi'. L'ex #Milan e #Roma rivela la causa dei… - bbmassibb : RT @divinguarini: #Bojan:'Ecco perché non sono diventato il nuovo #Messi'. L'ex #Milan e #Roma rivela la causa dei… - divinguarini : #Bojan:'Ecco perché non sono diventato il nuovo #Messi'. L'ex #Milan e #Roma rivela la causa dei suoi problemi ext… - FrancescoGros14 : RT @GoalItalia: L'ex attaccante del #Barcelona Bojan Krkic racconta come la sua esperienza in blaugrana non sia stata tutta rose e fiori h… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Sono andato alla Coppa del Mondo Under 17 a luglio emi conosceva; quando sono tornato, non potevo nemmeno camminare per la strada. Qualche giorno dopo ho fatto il mio debutto contro l'...