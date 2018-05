Blatter vs Platini | botta e risposta sui brogli ai Mondiali

sportfair

: #blatter: «#platini? Nessun imbroglio nei #sorteggi di Francia '98» - IlmsgitSport : #blatter: «#platini? Nessun imbroglio nei #sorteggi di Francia '98» -

(Di sabato 19 maggio 2018) Sepprisponde a tono alle clamorose rivelazioni diin merito ai presuntiin occasione di Francia ’98 “Non si può parlare di imo. Il terme è sbagliato, il problema è il suo vocabolario”. Seppcommenta così le rivelazioni di Michel, che ieri in un’intervista ha parlato di sorteggio pilotato aidi Francia ’98, vinti dai transalpini, per evitare un incrocio tra i Bleus e il Brasile prima della finale. “E’ stato il comitato organizzatore a stabilire i criteri del sorteggio”, aggiunge lo svizzero, all’epoca presidente della Fifa, interpellato sul tema dal quotidiano francese L’Equipe. “Ma per ottenere una finale da sogno -aggiunge-, devi prima vincere le partite”. (Spr/AdnKronos) L'articolovssuiaisembra ...