Blatter | ' Platini? Nessun imbroglio nei sorteggi di Francia ' 98'

Blatter vs Platini : botta e risposta sui brogli ai Mondiali : Sepp Blatter risponde a tono alle clamorose rivelazioni di Platini in merito ai presunti brogli in occasione di Francia ’98 “Non si può parlare di imbroglio. Il terme è sbagliato, il problema è il suo vocabolario”. Sepp Blatter commenta così le rivelazioni di Michel Platini, che ieri in un’intervista ha parlato di sorteggio pilotato ai Mondiali di Francia ’98, vinti dai transalpini, per evitare un incrocio tra i ...