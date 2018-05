Bioeconomia | vale 260miliardi 8 | 6% del Pil e 1 | 7 milioni di occupati | crescerà del 20%

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Laoggi in Europa 2.200 miliardi annui e da lavoro a oltre 18di persone. Quella italiana – terzo mercato europeo dopo quello tedesco e francese –oltre 260 miliardi (8,3% del Pil) e occupa 1,7di persone. Al suo interno prel’Industria alimentare (51%) seguita da Agricoltura, silvicoltura e pesca (21,5%), Carta (8,9%), Tessile (6,6%), Legno (5,1%), poi i prodotti biobased farmaceutici (2,0%), chimici 1,2%, bioenergia (0,9%), biocarburanti (0,1%) e, a chiudere, gestione e recupero rifiuti biodegradabili (2%). Ma c’è di più, sta dando vita a tante startup ad alto valore aggiunto (576 le startup innovative nel settore, 7% del totale) soprattutto in Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che sono comunque regioni forti nelle start-up innovative, ma anche in Sardegna, Sicilia e Puglia. In questo giocano un ruolo importante ...